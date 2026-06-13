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Carlos Ortega: "Es la primera vez que ganamos con estos árbitros"

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Colonia, 13 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega, criticó este sábado la actuación arbitral de la pareja de hermanos bosnios Amar Konjicanin y Dino Konjicanin, pese a la clasificación del conjunto azulgrana para la final en la que buscará su decimotercera Liga de Campeones.

"Es la primera vez que ganamos con estos árbitros. De memoria puedo decir que nos han pitado cinco o seis partidos y hemos perdido tres o cuatro y hemos empatado dos. No es mi trabajo juzgar, pero ahora que hemos ganado puedo decirlo", señaló el técnico malagueño, visiblemente molesto.

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En la zona mixta del Lanxess Arena, Ortega argumentó que el Barça se vio perjudicado en varias acciones clave, como un golpe franco en el inicio del segundo tiempo en una acción que, según dijo, "claramente" era favorable a su equipo, además de una “falta superclara” sobre Timothey N'Guessan. También criticó la disparidad de criterios en la señalización del pasivo.

"Una diferencia absoluta. Es una lucha perdida que tengo en la 'Champions' y en la Liga. No lo comprendo, no lo entiendo", apuntó.

Pese a ello, el entrenador subrayó el carácter de su equipo para sobreponerse a un duelo que se complicó en la segunda parte y que se resolvió en la prórroga, tras un tramo final muy igualado.

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"El equipo pelea, lucha. Podemos hacerlo mejor o peor, pero este equipo compite siempre", afirmó Ortega, quien destacó la capacidad de reacción de sus jugadores.

El técnico reconoció además el desgaste físico acumulado, que pudo influir en la recta final del encuentro. "El último fallo de N'Guessan es por el cansancio, pero tenía que estar en pista. Hemos perdido dos balones claros que les dieron vida", analizó.

De cara a la final ante el Füchse Berlín, Ortega advirtió del nivel del rival, al que calificó como "muy competitivo" y en mejor estado físico tras eliminar al vigente campeón, el Magdeburgo, en tiempo reglamentario.

"Es un rival que juega muy bien, está más fresco que nosotros. Será un partido muy competido y queremos ganar, por supuesto. Solo tenemos un día para prepararlo y tenemos que empezar a trabajar ya", concluyó. EFE

avm/ism

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