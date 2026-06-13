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Manuel Diosleguarde abre a hombros en la Copa Chenel taurina en Daganzo (Madrid)

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Daganzo de Arriba (Madrid), 13 jun (EFE).- El diestro salmantino Manuel Diosleguarde, que le cortó las dos orejas a su primer toro, salió a hombros al final de la primera corrida de la segunda fase clasificatoria de la Copa Chenel, celebrada este sábado en la localidad madrileña de Daganzo de Arriba, donde volvieron a celebrarse festejos formales después de dieciséis años.

Con casi lleno en los tendidos, se lidiaron tres toros de La Machamona, de excesivas carnes y volumen para su sangre de Santa Coloma, y que dieron un juego descastado, y otros tantos (2º, 3º y 4º) de Los Eulogios y Manuel Sanz, de más finas y mejores hechuras, a falta de mayor fondo salvo el segundo, que fue premiado, un tanto excesivamente, con la vuelta al ruedo en el arrastre.

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Con ese material, Diosleguarde (dos orejas y vuelta al ruedo tras aviso) logró los momentos más redondos de la tarde, tanto con su primero, el toro premiado de Los Eulogios, como con un alto y cuajado quinto de La Machamona. Al primero de ellos, que salió por error de los torileros en segundo lugar, le hizo una faena algo desigual, con buenos lances de capa y sobre todo con unas buenas series de naturales por donde el toreo le fluyó más.

Le cortó las dos orejas el salmantino a ese astado, pero la faena de mayor importancia se la hizo al "santacoloma" que lidió en quinto lugar, un ejemplar reservón y que nunca se empleó pero al que, tras un gran quite por verónicas, le sacó a pulso y con gran firmeza hasta tres soberbias tandas de muletazos impensables, sólo que un pinchazo previo a la estocada le dejó esta vez sin premio.

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El lote de menos opciones fue el del también salmantino Alejandro Marcos (vuelta al ruedo en ambos, tras aviso en el cuarto), que trató con idénticas compostura y temple tanto al desrazado primero de La Machamona como al desclasado cuarto de Manuel Sanz, a los que sacó muletazos limpios en más cantidad que la que ambos parecían ofrecer.

Por su parte, el madrileño Álvaro Burdiel (vuelta al ruedo y silencio tras aviso) también estuvo muy por encima de un tercero de Sanz que se afligió pronto y aún más del bastísimo sexto de La Machamona, un reservón de más de seiscientos kilos al que se impuso con oficio y buen gusto antes de pinchar repetidamente con la espada. EFE

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