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PP de Castilla-La Mancha pide explicaciones por la visita de Leire Díez a Toledo en 2023

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Toledo, 13 jun (EFE).- El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este sábado explicaciones por la visita que la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por el intento de desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE o a personas del entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a Toledo en 2023.

"Queremos saber qué ramificaciones tiene el caso Leire en Castilla-La Mancha y hasta dónde afecta a dirigentes del Partido Socialista", ha asegurado Núñez a preguntas de los periodistas en Toledo sobre la imagen que ha publicado el diario ABC de la visita de Díez a las obras del Museo Postal de la capital regional con la entonces alcaldesa y ahora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

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El presidente del PP regional ha acusado al PSOE de estar "manoseando la Constitución para transformar todo en una gran cloaca".

Y ha añadido que "son responsables los que están participando de la cloaca, los que están liderando la cloaca, los que están dando cabida, calor y espacio a quienes están liderando esa cloaca y los que callan cuando ven que algo está pasando", además de "los que hablan, pero después les votan".

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"Al final todos los dirigentes del Partido Socialista en nuestra tierra, la ministra, el presidente de la Junta, están votando a ojos ciegos a Pedro Sánchez" y "participando de ese esperpento en el que han convertido Pedro Sánchez y el Partido Socialista la democracia en nuestro país", ha concluido. EFE

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