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Raducanu, primera final de un WTA 500 y Vekic, la primera desde la final olímpica

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- La británica Emma Raducanu salió airosa de la intensa jornada en el torneo de Queen's, en Londres, y tras ganar sus dos encuentros en el mismo día se situó en la final que jugará contra la croata Donna Vekic que eliminó a la local Katie Boulter.

Raducanu de 23 años, nacida en Toronto y que ganó el Abierto de Estados Unidos hace un lustro, en 2021, inició la sesión con el encuentro de cuartos, pendiente del viernes. Superó a la uzbeka Kamila Rakhimova por 6-3 y 7-5.

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Después, la británica, que también cuenta en su historial con la final que alcanzó en el presente curso en el torneo Cluj Napoca, en Rumanía, y que perdió ante la anfitriona Sorana Cirstea, alcanzó la tercera final de su carrera tras ganar a la estadounidense Iva Jovic, sexta cabeza de serie, por un doble 6-2.

Raducanu jugará por el titulo con la croata Donna Vekic que eliminó previamente a Katie Bolter por 6-1 y 6-3. Es la primera final desde el 2024 para la balcánica que entró en el cuadro principal del torneo como repescada de la fase previa (lucky loser)

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Vekic ganó en una hora y seis minutos y aspira al quinto título de su carrera. El primero desde que en el 2023 ganó Monterrey. Un año después, en el 2024, fue plata olímpica en París. EFE

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