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Rangnick renueva como seleccionador de Austria a pocos días del debut mundialista

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Viena, 13 jun (EFE).- El alemán Ralf Rangnick ha renovado su contrato como seleccionador de Austria a pocos días del primer partido de su equipo en el Mundial contra Jordania en el grupo J, en el que los austríacos se medirán además con Argentina y Argelia.

Según informó la Federación de Fútbol de Austria (ÖFB), el entrenador de 67 años, altamente cotizado en el mercado europeo, seguirá al frente de la selección austríaca hasta finales del año 2027.

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En caso de clasificarse para la Eurocopa 2028 en el Reino Unido e Irlanda, el contrato se extenderá automáticamente por un año más, precisó la ÖFB.

Rangnick, que entrena a Austria desde 2022, estaba en la mira de varios grandes clubes europeos, en primer lugar del Milsn, que lo quería contratar como director deportivo.

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"Me alegra mucho que podamos presentar a nuestros aficionados estas magníficas noticias poco antes del inicio del Mundial", señaló el presidente de la ÖFB, Josef Pröll, en un comunicado.

Según la agencia de noticias austríaca APA, el técnico alemán recibirá un salario neto, después de impuestos, de dos millones de euros (2,31 millones de dólares), sustancialmente más que hasta ahora.

El salario de Rangnick será financiado en parte por cuatro importantes patrocinadores de la ÖFB, entre ellos la aseguradora UNIQA y el banco Raiffeisen.

Bajo las órdenes del técnico alemán, que en el pasado había dirigido grandes clubes como el RB Leipzig o el Manchester United, Austria alcanzó en la Eurocopa 2024 los octavos de final, tras ganar, contra todo pronóstico el llamado "grupo de la muerte" delante de Francia, Países Bajos y Polonia. EFE

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