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La CBF recuerda a Pelé a horas del debut en la Copa del Mundo, "la primera" tras su muerte

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Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) recordó este sábado a Pelé y Mário Zagallo, ídolos de las citas mundialistas, a horas del debut de la Canarinha en la primera Copa del Mundo que se celebra tras la muerte de ambos.

"Desde nuestra primera 'estrella', esta es la primera Copa sin ellos cerca". Así comienza el vídeo de la CBF, haciendo referencia a 1958, cuando Brasil conquistó su primera Copa del Mundo, en Suecia.

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"Pero la verdad es que nunca se fueron, porque lo que dejaron no se va. Mucho menos lo que nos enseñaron: que no existe partido perdido, que el talento gana partidos, pero la garra es lo que gana la Copa", relata el locutor mientras se exhiben imágenes de momentos históricos de ambos.

El vídeo muestra a Pelé besando el trofeo Jules Rimet, que Brasil se adjudicó en propiedad al haber logrado el campeonato por tercera vez, y a Zagallo gritando en el banquillo de la selección brasileña que ocupó durante cinco mundiales: tres como técnico y dos como auxiliar y coordinador.

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Edson Arantes do Nascimento, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió en 2022 a los 82 años, debido a las complicaciones del cáncer de colon que padecía.

Menos de dos años después, a los 92, falleció Zagallo, ídolo de generaciones y uno de los entrenadores y jugadores más importantes de la historia del fútbol brasileño.

El 'Viejo Lobo', como fue apodado en la década del 70, es el único que tiene cuatro títulos mundiales en su palmarés: dos como jugador (1958 y 1962), otro como técnico (1970) y el último como coordinador del equipo nacional (1994).

"Cada vez que la Canarinha entre a la cancha, ellos van a estar allí: en el regate que desafía lo imposible, en el coraje de intentarlo una vez más, en el hambre de vencer hasta el último segundo", reza la pieza audiovisual, que acaba mostrando jugadas del elenco actual.

Entre ellas, el gol de Neymar a Croacia en cuartos de final de Catar 2022 y el de Endrick que definió la victoria por 2-1 contra Egipto en el partido amistoso premundialista.

La pentacampeona del mundo inaugura este sábado el Grupo C del Mundial frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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