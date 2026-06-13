'Checo' Pérez: Optimizamos nuestro potencial y acabamos más cerca de lo esperado

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, destacó en el circuito de Montmeló que optimizaron su "potencial y" que acabaron "más cerca de lo esperado".

"Nos centramos en la carrera desde el arranque del fin de semana, así que sabíamos que tendríamos que comprometer algunos aspectos en la calificación", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, retornó este curso a la categoría reina.

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"Aún así, creo que optimizamos nuestro potencial hoy; y acabamos más cerca de lo que esperábamos, lo que es alentador", manifestó el bravo piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno.

"La estrategia con los neumáticos y la degradación de los mismos serán factores cruciales mañana, sobre todo en una pista como ésta; y hemos trabajado duramente para colocarnos en la mejor posición posible", añadió el mexicano de Cadillac.

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"Hemos hecho todo lo que podemos para prepararnos para la carrera; así que ahora se trata de sacar lo máximo de cada oportunidad; ejecutarlo todo correctamente y extraer lo máximo del paquete", comentó este sábado, en Montmeló, el mejor piloto de la historia de México. EFE