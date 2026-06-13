Espana agencias

'Checo' Pérez: Optimizamos nuestro potencial y acabamos más cerca de lo esperado

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, destacó en el circuito de Montmeló que optimizaron su "potencial y" que acabaron "más cerca de lo esperado".

"Nos centramos en la carrera desde el arranque del fin de semana, así que sabíamos que tendríamos que comprometer algunos aspectos en la calificación", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, retornó este curso a la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Aún así, creo que optimizamos nuestro potencial hoy; y acabamos más cerca de lo que esperábamos, lo que es alentador", manifestó el bravo piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno.

"La estrategia con los neumáticos y la degradación de los mismos serán factores cruciales mañana, sobre todo en una pista como ésta; y hemos trabajado duramente para colocarnos en la mejor posición posible", añadió el mexicano de Cadillac.

PUBLICIDAD

"Hemos hecho todo lo que podemos para prepararnos para la carrera; así que ahora se trata de sacar lo máximo de cada oportunidad; ejecutarlo todo correctamente y extraer lo máximo del paquete", comentó este sábado, en Montmeló, el mejor piloto de la historia de México. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere una ciclista alemana en Mondoñedo (Lugo) tras caer por un desnivel de unos 30 metros

Infobae

Belarra y Enrique Santiago ensalzan los valores republicanos para defender paz e igualdad

Infobae

Aguirre busca el sustituto de César Montes para el partido contra Corea del Sur

Infobae

32-37. El Barça derrota al Aalborg en la prórroga y jugará la final de la 'Champions'

Infobae

Cartagena acoge un debate europeo sobre el futuro de las pymes en la industria de defensa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaban la utilería hacia Kansas para el debut: varias figuras se quedaron sin sus botas

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo