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Muere un submarinista octogenario en una inmersión en el Cap de Creus (Girona)

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Girona, 13 jun (EFE).- Un hombre de unos 80 años ha muerto este sábado cuando hacía submarinismo junto a la isla S'Encalladora de Cadaqués (Girona), en el Cap de Creus, según han informado fuentes de los equipos de emergencia.

El hombre, de nacionalidad francesa, participaba en una inmersión junto a otro submarinista, que hacia las 15.30 horas de esta tarde ha avisado a los tripulantes de una embarcación de que su compañero no había regresado a la superficie tras sumergirse en el agua.

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Efectivos de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, los Bomberos de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra se han movilizado para buscar al submarinista, cuyo cadáver han encontrado sumergido a unos tres metros de profundidad hacia las 17.30 horas.

Agentes del grupo técnico de la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de la Guardia Civil se han hecho cargo del rescate del cadáver del submarinista. EFE

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cgi-rg/ml/grc

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