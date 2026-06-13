La reina alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

Madrid, 13 jun (EFE).- La reina Letizia ha destacado este sábado la labor de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que celebra su 90 aniversario, para acabar con la invisibilidad y el aislamiento social de las personas sordas en España, un trabajo que ha considerado imprescindible para consolidar la diversidad.

Un mensaje de felicitación que ha trasladado a la CNSE, la entidad estatal más antigua del ámbito de la discapacidad en España, en un vídeo que comienza y acaba con la lengua de signos que ha sido emitido durante la inauguración de una jornada celebrada en Madrid bajo el lema 'Lo que somos cambia el mundo'.

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Esta asociación, desde su creación en 1936, ha trabajado para dignificar las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas sordas y sus familias, impulsando la plena ciudadanía, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de las lenguas de signos españolas.

En su mensaje de felicitación, doña Letizia ha recordado cómo la confederación ha transformado la vivencia y la percepción de las personas sordas en España y ha puesto como ejemplo el reconocimiento conseguido por una película española centrada en concienciar y explicar la realidad de una madre sorda, en referencia a la cinta 'Sorda'.

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Esta entidad, ha explicado, ha puesto en marcha un modelo donde las personas sordas tienen "todo el protagonismo", lo que ha supuesto "ir dejando atrás progresivamente el aislamiento social para fortalecer la inclusión y el reconocimiento, y para avanzar también en la autonomía de lo que significaba aquella altísima dependencia familiar o del entorno de hace años".

Un camino que ha sido muy difícil, ha dicho la reina, que ha subrayado cómo el trabajo de la CNSE ha sido determinante para dignificar la vida de las personas sordas y cómo su labor sigue siendo imprescindible "para consolidar un futuro donde la diversidad sea la fortaleza" de la sociedad española.EFE

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