La Marcha Republicana saldrá este sábado de la Puerta del Sol para clamar por el "no a la guerra"

Este sábado 13 de junio saldrá a la calle la III Marcha Republicana bajo el lema 'República para la paz', que iniciará su recorrido en la Puerta del Sol de Madrid y parará frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para reivindicar el "no a la guerra".

La elección de la Puerta del Sol como punto de partida se explica por ser un "lugar icónico del republicanismo español y del 15M", han asegurado las plataformas organizadoras. Pasará después por el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde reivindicarán el "no a la guerra" y exigirán a Israel "el fin del genocidio sobre Palestina". Para concluir, la concentración tomará la calle de Atocha hasta terminar en la plaza del Reina Sofía.

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Este año, como novedad, la marcha la encabezará una bicicletada convocada por la plataforma Ciclorrefugio con "una prometedora convocatoria de republicanos y republicanas en bicicleta, que irán abriendo camino".

"UNA REPÚBLICA PARA LA PAZ"

La consigna de esta edición, según han explicado, es año es "una república para la paz", porque "la monarquía es la guerra". Una idea que han compartido algunos diputados de Podemos y Sumar, que el pasado jueves mostraron su apoyo a la convocatoria en la Puerta de los Leones del Congreso.

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Además del "no a la guerra", el comunicado de la marcha recoge la exigencia de la "salida inmediata" de España de la OTAN y afirma que "una República del siglo XXI debe ser garante de la convivencia, la cooperación y la amistad entre los pueblos".

Así, tanto los representantes de la Marcha Republicana Estatal como los diputados de Sumar y Podemos coincidieron en que la cuestión republicana es "de pura actualidad" en un contexto internacional marcado por "guerras imperialistas que asolan a la clase trabajadora".

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Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso, se encargó este jueves de "recordar que la Constitución Española de la Segunda República ya renunciaba a la guerra como un instrumento de política internacional".

Por su parte, Francisco Sierra, diputado de Izquierda Unida del grupo parlamentario de Sumar, sostuvo que "la República es paz" y que se necesita "una ruptura democrática y un proceso de apertura a la ciudadanía".

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Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns y miembro de la Mesa del Congreso, matizó la necesidad de una república laica para garantizar la paz y apeló a la movilización del "pueblo republicano".

"Necesitamos salir a la calle para mostrar que tenemos que ir mucho más allá de lo que se está consiguiendo en las instituciones y eso, como digo, solo puede ser producto de una conquista ciudadana. Así fue en la Primera República, así fue en la Segunda República y así va a ser en la Tercera República que todos y todas aspiramos a construir", sostuvo Pisarello.

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AUTOBUSES DESDE TODA ESPAÑA

El comunicado de convocatoria de la marcha dice que se calculan que para esta edición llegarán a Madrid "una docena de autobuses, procedentes de Andalucía, País Valencià, Asturies, La Rioja o Euskadi".

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Elena Ollero, representante de la Marcha Republicana, aseguró este jueves que vendrán personas a la capital "de todos los territorios nacionales" a "clamar República, a reivindicar República", porque consideran que "basta ya de tener una institución absolutamente arcaica, donde priman los privilegios de sangre y los ciudadanos somos considerados súbditos en vez de ciudadanos con derechos".