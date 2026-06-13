Espana agencias

La Marcha Republicana saldrá este sábado de la Puerta del Sol para clamar por el "no a la guerra"

Guardar
Google icon
Imagen JGYKGYYWOFDMBPYTAPVJYBABXM

Este sábado 13 de junio saldrá a la calle la III Marcha Republicana bajo el lema 'República para la paz', que iniciará su recorrido en la Puerta del Sol de Madrid y parará frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para reivindicar el "no a la guerra".

La elección de la Puerta del Sol como punto de partida se explica por ser un "lugar icónico del republicanismo español y del 15M", han asegurado las plataformas organizadoras. Pasará después por el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde reivindicarán el "no a la guerra" y exigirán a Israel "el fin del genocidio sobre Palestina". Para concluir, la concentración tomará la calle de Atocha hasta terminar en la plaza del Reina Sofía.

PUBLICIDAD

Este año, como novedad, la marcha la encabezará una bicicletada convocada por la plataforma Ciclorrefugio con "una prometedora convocatoria de republicanos y republicanas en bicicleta, que irán abriendo camino".

"UNA REPÚBLICA PARA LA PAZ"

La consigna de esta edición, según han explicado, es año es "una república para la paz", porque "la monarquía es la guerra". Una idea que han compartido algunos diputados de Podemos y Sumar, que el pasado jueves mostraron su apoyo a la convocatoria en la Puerta de los Leones del Congreso.

PUBLICIDAD

Además del "no a la guerra", el comunicado de la marcha recoge la exigencia de la "salida inmediata" de España de la OTAN y afirma que "una República del siglo XXI debe ser garante de la convivencia, la cooperación y la amistad entre los pueblos".

Así, tanto los representantes de la Marcha Republicana Estatal como los diputados de Sumar y Podemos coincidieron en que la cuestión republicana es "de pura actualidad" en un contexto internacional marcado por "guerras imperialistas que asolan a la clase trabajadora".

Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso, se encargó este jueves de "recordar que la Constitución Española de la Segunda República ya renunciaba a la guerra como un instrumento de política internacional".

Por su parte, Francisco Sierra, diputado de Izquierda Unida del grupo parlamentario de Sumar, sostuvo que "la República es paz" y que se necesita "una ruptura democrática y un proceso de apertura a la ciudadanía".

Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns y miembro de la Mesa del Congreso, matizó la necesidad de una república laica para garantizar la paz y apeló a la movilización del "pueblo republicano".

"Necesitamos salir a la calle para mostrar que tenemos que ir mucho más allá de lo que se está consiguiendo en las instituciones y eso, como digo, solo puede ser producto de una conquista ciudadana. Así fue en la Primera República, así fue en la Segunda República y así va a ser en la Tercera República que todos y todas aspiramos a construir", sostuvo Pisarello.

AUTOBUSES DESDE TODA ESPAÑA

El comunicado de convocatoria de la marcha dice que se calculan que para esta edición llegarán a Madrid "una docena de autobuses, procedentes de Andalucía, País Valencià, Asturies, La Rioja o Euskadi".

Elena Ollero, representante de la Marcha Republicana, aseguró este jueves que vendrán personas a la capital "de todos los territorios nacionales" a "clamar República, a reivindicar República", porque consideran que "basta ya de tener una institución absolutamente arcaica, donde priman los privilegios de sangre y los ciudadanos somos considerados súbditos en vez de ciudadanos con derechos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La suspensión de la norma que evitaría la demolición de Valdecañas aviva el pulso judicial

Infobae

Un hombre fallecido y dos detenidos en una pelea en una zona de ocio de Santander

Infobae

Vox presenta una querella contra García Ortiz por presuntos delitos de prevaricación

Infobae

Junts busca al sucesor de Trias: Arrancan las primarias en Barcelona con cuatro aspirantes

Infobae

Condenados a 6 años por ocultar 13,7 toneladas de hachís en patatas de plástico en Almería

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad

La ‘diplomacia futbolística’ de Marruecos en este Mundial: de su integración en la seguridad de Estados Unidos a su meta de albergar la final de 2030

Canadá - Bosnia, en vídeo: vive los mejores 3 minutos del primer partido del grupo B en el que el anfitrión ha roto su maleficio en los mundiales