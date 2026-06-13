Un hombre fallecido y dos detenidos en una pelea en una zona de ocio de Santander

Santander, 13 jun (EFE).- Un hombre ha fallecido esta madrugada en el transcurso de una pelea en una zona de ocio de Santander y otros dos han sido detenidos por la Policía, que está investigando los hechos.

La Policía Nacional ha informado a EFE de que sobre las 4:25 horas de esta madrugada se recibió una alerta en la que se advertía de una pelea en una zona de ocio de Santander, que no ha sido precisada por estas fuentes.

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Efectivos de la Policía se trasladaron al lugar, donde encontraron, tendido en el suelo, a un hombre que sangraba abundantemente por una herida en el tórax.

Inmediatamente se requirió la presencia de servicios sanitarios de urgencia para atender al herido, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía Nacional activó el protocolo establecido para estos casos y se personaron en el lugar agentes especializados y la comisión judicial para el posterior levantamiento del cadáver.

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Los agentes detuvieron en la zona a dos hombres por su presunta participación en estos hechos y fueron trasladados a dependencias policiales. EFE