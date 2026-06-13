Espana agencias

La suspensión de la norma que evitaría la demolición de Valdecañas aviva el pulso judicial

Guardar
Google icon

Madrid/Mérida, 13 jun (EFE).- El pulso entre la Junta de Extremadura y las organizaciones ecologistas en torno al futuro de la urbanización Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) ha vivido esta semana un nuevo capítulo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de paralizar de forma cautelar el decreto con el que el Gobierno regional pretendía evitar su demolición.

El auto judicial, que ha insuflado ánimos a los grupos ecologistas, no entra en el fondo de la cuestión y la Junta ya ha comunicado su intención de recurrirlo, lo que anticipa un prolongado choque judicial que podría elevarse a otras instancias.

PUBLICIDAD

El conflicto se remonta a 2007, cuando la Junta de Extremadura aprobó un proyecto para construir chalets, hoteles, un campo de golf y un puerto deportivo en una isla del embalse de Valdecañas.

El proyecto, considerado de interés regional (PIR), se enfrentó desde el principio a la oposición de las organizaciones ecologistas, ya que la isla estaba catalogada desde 2003 como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA).

PUBLICIDAD

Ecologistas en Acción y Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) recurrieron la decisión de la Junta y en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró ilegal el proyecto y ordenó devolver la zona a su estado original. El fallo del TSJEx fue ratificado por el Tribunal Supremo en 2014.

La Junta alegó después que no era posible ejecutar el fallo porque la demolición total causaría un daño ambiental mayor que un derribo parcial y porque el coste sería muy elevado.

En 2020, el TSJEx aceptó que solo se eliminaran los inmuebles a medio construir (50 chalets y la estructura de un hotel), lo que permitía salvar 185 villas y el hotel ya construido.

Sin embargo, en 2022, el Tribunal Supremo admitió un recurso de Ecologistas en Acción y dejó sin efecto el fallo del TSJEx.

Tres años después, en 2025, el Tribunal Constitucional rechazó los recursos planteados por la Junta de Extremadura, por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y por los propietarios de la urbanización contra el derribo del complejo.

Ante esta situación, la Junta de Extremadura aprobó un decreto que modificaba los límites de varias Zonas de Especial Protección para las Aves, entre ellas Valdecañas, a fin de evitar la demolición, una norma que fue recurrida por Ecologistas en Acción.

El pasado 5 de junio (aunque el auto se conoció el pasado lunes), el TSJEx aceptó la petición de la organización ecologista de suspender cautelarmente el decreto.

"La exclusión de la zona ZEPA de la Isla de Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas", señalaba el auto.

Tras conocer el fallo, Ecologistas en Acción subrayó que la decisión del TSJEx "desnuda por completo la maniobra de la Junta".

"Es la constatación judicial de que el decreto se redactó con un único objetivo: intentar rescatar urbanísticamente la Marina Isla de Valdecañas", apuntó Jaime Doreste, abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico, que representa a Ecologistas en Acción

"Esta suspensión no es la sentencia final, pero es un golpe casi definitivo", recalcó.

El pasado martes, la Junta de Extremadura anunció que recurrirá la suspensión cautelar y reiteró que la situación de la urbanización deriva de "errores cartográficos" que llevaron a proteger zonas que ambientalmente no lo requerían. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8005603423, 8014135255)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre fallecido y dos detenidos en una pelea en una zona de ocio de Santander

Infobae

Vox presenta una querella contra García Ortiz por presuntos delitos de prevaricación

Infobae

Junts busca al sucesor de Trias: Arrancan las primarias en Barcelona con cuatro aspirantes

Infobae

Condenados a 6 años por ocultar 13,7 toneladas de hachís en patatas de plástico en Almería

Infobae

El día 3 del Mundial, en 5 claves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad

La ‘diplomacia futbolística’ de Marruecos en este Mundial: de su integración en la seguridad de Estados Unidos a su meta de albergar la final de 2030

Canadá - Bosnia, en vídeo: vive los mejores 3 minutos del primer partido del grupo B en el que el anfitrión ha roto su maleficio en los mundiales