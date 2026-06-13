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Junts busca al sucesor de Trias: Arrancan las primarias en Barcelona con cuatro aspirantes

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Martina Alcobendas Mauri

Barcelona, 13 jun (EFE).- Junts activa este sábado la cuenta atrás para elegir al sucesor de Xavier Trias como alcaldable en Barcelona para 2027 en un proceso de primarias en el que medirán sus fuerzas cuatro candidatos de distinto perfil: son Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

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Los aspirantes a alcaldable han explicado a EFE cómo afrontan estas primarias, cuya campaña electoral arranca este sábado y culminará con un debate a cuatro el viernes 19 de junio, antes del fin de semana de las votaciones. Aunque coinciden en señalar como prioritarias las carpetas de vivienda y seguridad, evitan concretar qué pactos postelectorales cerrarían para gobernar.

Jefe de filas de Junts en el Ayuntamiento, Martí Galbis saca a relucir su "experiencia de gestión, gobierno y oposición" en cuanto se le pregunta qué virtudes le distinguen de sus contrincantes, con los que vaticina unas primarias ajustadas. "Va a estar muy disputado", augura.

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El histórico 'número 2' de Trias, quien le ungió como su sucesor, ve urgente bajar impuestos como el IBI y se reivindica heredero de la "forma de hacer y ser" de Convergència. Rechaza pactos con las fuerzas de "extrema derecha y extrema izquierda" para llegar a la alcaldía.

Diputada en el Congreso, Calvo afronta las primarias como una oportunidad para hacer política en Barcelona con el aval de la portavoz en Madrid, Miriam Nogueras. Asegura que no ha hablado sobre ello con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "No soy la candidata de nadie. Quiero ser la candidata de todos", advierte.

Se define como la candidata "más transversal" y como alguien que va hasta el final con las causas que defiende. Así lo hizo, destaca, con la Ley ELA o la bonificación de las cuotas al 90 % de los monitores del deporte base. Promete batallar para que Barcelona mantenga su "alma" desde una candidatura de "unidad" en la que está abierta a incorporar a sus contrincantes.

"Yo también soy muy de Xavier Trias", reivindica Freixa, diputada en el Parlament y secretaria primera de la Mesa que, como Martí Galbis, empezó sus andaduras políticas en la JNC, las juventudes de Convergència. Si ella es alcaldesa, Barcelona tendrá al frente una líder "independentista".

Abogada de profesión, Freixa quiere lanzar una campaña para reivindicar Barcelona como "capital de Cataluña" y hacerla una ciudad más "amable" y "familiar" para sus vecinos: tanto para los mayores como para los jóvenes y su "derecho a quedarse" en la ciudad donde han crecido.

El exabogado de Carles Puigdemont quiere que la ciudad deje de ser un "parque temático" con políticas que minan su identidad y cuestiona la apuesta por grandes proyectos como la Copa América o el Tour de Francia, que "cuestan una millonada y dejan muy poco beneficio".

Cuevillas considera que los socialistas han buscado convertir Barcelona en una "capital de provincias". Frente a ello, la erige como una "tierra de acogida" donde, sin embargo, mantiene que urge poner "orden". No duda en proclamarse el "favorito de la militancia" y es quien más se moja sobre pactos: si depende de él, no habrá 'sociovergencia' en Barcelona.

mam/mg/luc

(Foto)

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