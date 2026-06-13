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Condenados a 6 años por ocultar 13,7 toneladas de hachís en patatas de plástico en Almería

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Almería, 13 jun (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años de prisión y al pago de multas millonarias a cinco hombres por un delito agravado contra la salud pública, tras ser sorprendidos con un alijo de 13,7 toneladas de resina de cannabis que intentaron camuflar, en parte, utilizando falsas patatas de plástico.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el cargamento ilícito, valorado en más de 25 millones de euros, llegó al puerto de Almería el 19 de junio de 2025 en un camión procedente de Nador (Marruecos).

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Cuando los agentes de la Policía Nacional accedieron al interior del remolque en una nave industrial, descubrieron que tras unos palés de sandías se ocultaban fardos de arpillera y sacos que aparentaban contener patatas. Sin embargo, la sentencia detalla que dichos tubérculos eran en realidad reproducciones de plástico rígido, diseñadas específicamente para albergar en su interior dos tabletas de hachís cada una.

A pesar de este elaborado camuflaje y de simular una operación de comercio internacional, el plan fracasó debido a la desorientación del conductor del camión, N. A., quien tras salir del recinto portuario deambuló por zonas residenciales y permaneció estacionado durante horas en un descampado y una gasolinera.

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Ante las fundadas sospechas, la Policía Judicial instaló de urgencia un dispositivo de geolocalización en el remolque y estableció un operativo de seguimiento.

El trayecto concluyó en el polígono industrial de Huércal de Almería, a donde el camión llegó guiado por un vehículo lanzadera, ocupado por H. El H. y M. A.. Una vez allí, S. B. D. y M. M. R. se aproximaron en otro automóvil para entregar las llaves de la nave número 21 y realizar labores de vigilancia perimetral mientras se introducía el vehículo pesado con la droga.

El tribunal ha considerado a los cinco procesados autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño, aplicando la agravante de extrema gravedad al superar la cantidad incautada de 13.700.755,49 gramos con creces el límite de la notoria importancia.

Además de los seis años de cárcel, cada condenado deberá hacer frente a dos multas de 50.000.000 de euros, sin que proceda la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por exceder la pena principal de los cinco años de prisión.

La sentencia decreta asimismo el decomiso y destrucción de la droga intervenida, así como la confiscación de los vehículos y los teléfonos móviles empleados por la red.

Por último, la Audiencia ha dictaminado que los cuatro ciudadanos de nacionalidad extranjera implicados (H. El H., S. B. D., N. A. y M. A.) cumplan en España las tres cuartas partes de su condena, sustituyendo el resto por su expulsión del territorio nacional, al que tendrán prohibido regresar durante un periodo de siete años.

El fallo no es firme y cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. EFE

mma/dt-srm

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