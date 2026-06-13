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El PSOE advierte de "un calendario judicial para que el Gobierno caiga antes del verano"

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Madrid, 13 jun (EFE).- La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha advertido este sábado de que "se está poniendo un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, Mínguez ha insistido en que el PSOE no hay financiación irregular y ha recordado que la UCO ha entrado en la sede de Ferraz en dos ocasiones y siempre ha encontrado "colaboración máxima", "a diferencia del PP que cuando la UCO entra por la puerta, los papeles salen por la ventana".

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Sobre la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez la próxima semana, Mínguez ha reiterado que confía en la justicia y en la presunción de la inocencia y ha reprochado "las prisas" en los temas judiciales que afectan a la izquierda, frente a "la lentitud" en estos mismos asuntos cuando perjudican a la derecha.

Y ha recordado que el exministro Cristóbal Montoro está imputado desde hace un año "y todavía nadie le ha llamado a declarar".

Mínguez ha insistido en la "confianza plena" al expresidente Zapatero: "Defendemos la agenda de expresidente Zapatero, defendemos la figura como persona y confianza absoluta en lo que tenga que decir".

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Respecto a la sentencia del juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comentado que no puede responder "por una persona que no es militante desde hace dos años y medio".

En relación a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha sido llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz que investiga el caso Leire Díez, Mínguez ha afirmado que Narbona está "tranquila".

"Narbona conocía a las personas (en referencia a Leire Díez), pero por conocer a las personas uno no es culpable. En este país existe el derecho de reunión, se están haciendo grandes titulares para tapar lo importante que es la agenda política, económica y social que está desarrollando el Gobierno".

A la pregunta de por qué no se querellan contra Leire Díez, Mínguez ha aclarado: "nadie dice que no lo vayamos a hacer. El PSOE está estudiando el caso y viendo la documentación, en ningún momento se ha descartado ni se ha dicho que se vaya a hacer de manera inmediata".

Y ha añadido que ella jamás había visto a Díez en Ferraz: "Me pueden mirar el teléfono, no tengo ni su número".

Sobre la reunión de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, Mínguez ha recordado que González ya ha dado sus explicaciones y emitido un comunicado por lo que "cada cosa a su tiempo y confianza en las personas".

Y ha insistido en que el PSOE "no se esconde", al contrario "demuestra máxima transparencia".EFE

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