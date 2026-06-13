Espana agencias

Paula Blasi: "Cuando me vi sola pensé que era el momento clave"

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- La española Paula Blasi (UAE) líder del Tour de los Pirineos tras su triunfo en solitario en la segunda etapa, se convirtió en la reina del Tourmalet con un ataque en el mítico puerto francés que no tuvo respuesta por sus rivales.

Una acción preparada junto a su compañera polaca y segunda clasificada Domi Wlodarczyk, aunque la vencedora de la Vuelta a España no esperaba que su ataque llegara lejos de la cima del Tourmalet.

PUBLICIDAD

"Domi y yo estábamos entre las mejores ciclistas. Queríamos atacar a seis kilómetros de la cima, pero ya no quedaba nadie en cabeza y no queríamos marcar un ritmo lento. Nos miramos y dijimos que era el momento de atacar.", explicó en la meta de Bagneres de Bigorre.

Según explicó la ciclista catalana, "nuestro plan era atacar por turnos. No teníamos intención de marcharnos inmediatamente. De repente me vi sola y pensé: bueno, ahora es el momento de irnos". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estabilizado el incendio de vegetación que afecta a una zona forestal en Sanaüja (Lleida)

Infobae

Declarado un incendio forestal en el campo de tiro de la base de Cerro Muriano

Infobae

Del Toro: "Ganar la general es el único objetivo"

Infobae

Bulega logra su primera victoria en Misano con Lecuona segundo

Infobae

Makelele ve a Francia en la final del Mundial y a Mbappe como una estrella

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

ECONOMÍA

Infobae

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

El PSOE denuncia una persecución judicial “para que el Gobierno caiga antes del verano”

DEPORTES

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaban la utilería hacia Kansas para el debut: varias figuras se quedaron sin sus botas

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo