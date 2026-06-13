Paula Blasi: "Cuando me vi sola pensé que era el momento clave"

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- La española Paula Blasi (UAE) líder del Tour de los Pirineos tras su triunfo en solitario en la segunda etapa, se convirtió en la reina del Tourmalet con un ataque en el mítico puerto francés que no tuvo respuesta por sus rivales.

Una acción preparada junto a su compañera polaca y segunda clasificada Domi Wlodarczyk, aunque la vencedora de la Vuelta a España no esperaba que su ataque llegara lejos de la cima del Tourmalet.

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"Domi y yo estábamos entre las mejores ciclistas. Queríamos atacar a seis kilómetros de la cima, pero ya no quedaba nadie en cabeza y no queríamos marcar un ritmo lento. Nos miramos y dijimos que era el momento de atacar.", explicó en la meta de Bagneres de Bigorre.

Según explicó la ciclista catalana, "nuestro plan era atacar por turnos. No teníamos intención de marcharnos inmediatamente. De repente me vi sola y pensé: bueno, ahora es el momento de irnos". EFE

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