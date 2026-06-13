Toni Bou suma y sigue y vence en Andorra

Andorra la Vella, 13 jun (EFE).- Toni Bou (Repsol Honda), que hizo un doblete en la primera parada del Campeonato del Mundo de Trial al aire libre en Motegi (Japón), ganó este sábado las dos primeras pruebas del Gran Premio de Andorra en Sant Julià de Lòria.

El de Piera, de 39 años, volvió a dar una exhibición en un lugar que conoce a la perfección, ya que reside en Andorra desde 2015.

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Bou sumó 20 puntos en las 12 zonas del recorrido en Naturland en la primera vuelta y en la segunda calcó esa puntuación.

Su principal rival, Jaime Busto, finalizó quinto en la primera vuelta con 11 puntos. El de Górliz, del equipo Beta Factory, sucumbió en muchas zonas y en la segunda vuelta sumó 15 puntos y acabó tercero con 26.

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Quien sí plantó cara a Toni Bou fue su compañero gallego de equipo, también residente en el Principado, Gabriel Marcelli.

El de El Rosal, de 26 años, finalizó con 17 puntos la primera vuelta y también la segunda para un total de 34, a seis de Toni Bou.

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Cuarto fue el italiano Matteo Grattarola. El de Bellano y compañero de equipo de Jaime Busto, de 38 años, sumó 15 puntos en la primera vuelta y 9 en la segunda.

El líder de la general continua siendo Toni Bou y el domingo afrontará una prueba más en el Campeonato del Mundo, también en Sant Julià de Lòria. EFE

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