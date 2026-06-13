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El PP dice que a Zapatero solo le defienden ya dos personas: su abogado y Diana Morant

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València, 13 jun (EFE).- El portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha afirmado que a José Luis Rodríguez Zapatero "solo le defienden ya dos personas: su abogado y Diana Morant", y se ha referido a la líder socialista en la Comunitat Valenciana de "una de las escasas voces socialistas que todavía hablen públicamente en favor del expresidente" del Gobierno tras su imputación por presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal.

En una nota de prensa, Pastor ha lamentado que, "mientras en el PSOE intentan guardar silencio, ganar tiempo y poner distancia con un nuevo escándalo que afecta a una de las figuras más importantes del partido", Morant prefiere "pegarse un tiro en el pie por salir en auxilio del expresidente" socialista.

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"La secretaria general del PSPV está en un apuro porque ella misma decidió convertir a Zapatero en una referencia política y personal. Lo llamó su padre político, dijo que era una niña de Zapatero y construyó buena parte de su carrera bajo su tutela. Ahora entiende que, si él cae, también se tambalea una parte importante de su propio relato político", ha señalado el diputado.

A su juicio, la situación del Gobierno empieza a ser "difícil de explicar incluso para los propios socialistas" y ha citadoo: "Primero fue José Luis Ábalos, después Santos Cerdán, luego las cloacas del PSOE, más tarde los escándalos del entorno de Pedro Sánchez y ahora la investigación a Zapatero. Cada semana aparece un nuevo capítulo y, en cada uno, encontramos a Diana Morant intentando justificar lo injustificable".

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Pastor ha sostenido que "el problema" de la secretaria general del PSPV-PSOE es que "todos sus referentes políticos acaban apareciendo en los titulares por las razones equivocadas: escándalos, investigaciones o explicaciones que nunca llegan", y ha destacado que la ministra de Ciencia fue cabeza de lista llevando a Ábalos como número dos, "ha defendido a Sánchez en cada escándalo y ahora vuelve a salir en auxilio de su padre político". EFE

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