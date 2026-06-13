Detenido en Barcelona por atracar a ancianos en su casa utilizando el traductor del móvil

Barcelona, 13 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de robos con fuerza y daños en viviendas de personas mayores, a quienes asaltaba comunicándose con ellas mediante el traductor de su teléfono móvil, en el distrito barcelonés de Sant Andreu.

Según han informado este sábado los Mossos, los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de El Prat de Llobregat (Barcelona) y de la Unidad de Investigación de Sant Andreu detuvieron el pasado día 7 a este joven como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza y daños en viviendas.

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La investigación se inició a raíz de dos robos cometidos durante el mes de mayo con un mismo 'modus operandi': el autor accedía a los domicilios de madrugada e intimidaba a las víctimas para conseguir dinero y objetos de valor.

Las víctimas fueron personas de edad avanzada que vivían solas y algunas de ellas tenían problemas de movilidad.

El primer hecho tuvo lugar el 10 de mayo en el domicilio de una mujer de 84 años, a la que el ladrón accedió mediante la técnica del escalo y utilizando diversas herramientas para forzar la entrada.

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Una vez en el interior se comunicó con la víctima a través del traductor de su teléfono móvil para pedirle dinero y sustrajo 1.900 euros en efectivo, además de diversas joyas.

El segundo robo fue el 19 de mayo, también de madrugada y en el mismo distrito de Sant Andreu, en el domicilio de una mujer de 72 años.

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En esta ocasión, el autor accedió al interior tras arrancar la reja de una ventana y, una vez dentro, volvió a utilizar el traductor para comunicarse con la víctima.

Le pidió una mochila donde guardar los objetos sustraídos y de esta vivienda se llevó 280 euros en efectivo y varias joyas.

Al cabo de unos días, gracias al reconocimiento fotográfico efectuado por las víctimas, la policía identificó al autor de los hechos y lo detuvo.

El arrestado, que pasó a disposición judicial el pasado lunes, acumula varios antecedentes policiales durante 2026 por robos con fuerza cometidos en Badalona y en los distritos barceloneses de Sant Martí y Sants. EFE

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