De Andrés (PP) ve a Zapatero en la cárcel y no descarta que al salir "vuelva a resucitar"

Bilbao, 13 jun (EFE).- El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reprochado que la izquierda "restableciera" a José Luis Rodríguez Zapatero como "líder moral" y no ha descartado que el expresidente, investigado por la Audiencia Nacional, "cuando salga de la cárcel" vuelva "a resucitar".

"No le deis por muerto", ha dicho De Andrés durante la clausura en Bilbao del decimocuarto Congreso de Nuevas Generaciones del País Vasco que, por unanimidad, ha elegido a Luis Peña nuevo presidente de la organización, tras encabezar la única candidatura presentada.

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En su intervención, ha considerado a Rodríguez Zapatero, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando, ejemplo de cómo es la "propaganda" de la izquierda, y ha reprochado que a "un tipo" como él, "que arruinó España", le promocionaran como "líder moral".

De Andrés ha señalado que Rodríguez Zapatero "ha estado trincando" y "hasta una semana antes de que saliera el joyero, estaba dando mítines en Andalucía".

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A su juicio, "tiene tanta confianza en su capacidad de propaganda" que "cuando salga de la cárcel volverá a intentar ser el líder de la izquierda y ¡cuidado -ha avisado-!, que igual lo consigue".

El dirigente del PP, que ha preguntado a la izquierda "por qué está con los ayatolás, con Maduro o con los Castro en Cuba...", también ha criticado, en alusión a la "corrupción del Partido Socialista", a PNV y EH Bildu al considerar que estas formaciones "han creado el lío de Madrid" y "tienen toda la responsabilidad" por apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

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"De 18 diputados nacionales, 16 han votado a Sánchez. Si no fuera por la representación vasca, en Madrid no habría lío y no habría esa sobreinformación de corrupción que estamos padeciendo", ha afirmado.

De Andrés ha presentado al PP como "la única alternativa ideológica" en Euskadi, "la única alternativa que presenta un proyecto distinto a los acuerdos permanentes de PNV, Bildu, PSOE, Sumar y Podemos", la "única alternativa a sus fracasos".

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Ha sostenido que la sociedad vasca "no ha sido ni nacionalista ni socialista, sino una sociedad abierta, que creía en el mérito, el trabajo...".

Según ha afirmado, el nacionalismo y la izquierda "tienen que responder" y explicar las razones que han hecho que Bizkaia, Álava y Gipuzkoa "no sean las provincias más ricas de España" o que los vascos se vayan fuera en busca de oportunidades.

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De Andrés también se ha referido al "grave" problema de la vivienda que afecta a los jóvenes y ha criticado la política del Gobierno Vasco en la materia y "la obsesión para que la gente no sea propietaria".

"No os quieren emancipados de la Administración", les ha dicho a los jóvenes del PP. "Vais a pasar de vivir en casa de vuestros padres a vivir en casa del Gobierno Vasco", ha añadido.

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El presidente del PP vasco ha terminado su intervención con referencias al fútbol y ha indicado que "las aspiraciones importantes se hacen en España: si hay ambición, y el Athletic tiene ambición, lo que escoge es España y la Real Sociedad escoge España".

"Cuando un jugador vasco tiene ambición, quiere jugar la liga nacional; si quiere ganar el campeonato de Europa, los vascos jugamos con España; y si un vasco quiere ganar el mundial, los vascos jugamos con España", ha reiterado. EFE

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