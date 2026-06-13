Espana agencias

AV-El Gobierno de Mañueco tendrá 4 mujeres y 5 caras nuevas: Pollán, Pico y Pino, de Vox, y Sanchidrián y Pardo de PP

Guardar
Google icon
Imagen J7KTCLJPTFCWFKJLFLTPK6M7N4

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y Cristina Sanchidrián y María Pardo (PP).

Con respecto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024 cuando Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos en los que tenñia presencia, han salido del Ejecutivo autinómico Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por León y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Además, y según ha confirmado el presidente, el palentino Carlos Fernández Carriedo, mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

La estructura del Gobierno de coalición de PP y Vox para este mandato está encabezada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien contará con dos vicepresidencias. El leonés Carlos Pollán (Vox) ocupa la Vicepresidencia primera junto con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la zamorana Isabel Blanco Llamas (PP) ocupa la Vicepresidencia segunda sin cartera y con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

PUBLICIDAD

La abulense Cristina Sanchidrián (PP) se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que la vallisoletana María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Las áreas de los 'populares' se completa con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene al burgalés Alejandro Vázquez, y la consejería de Medio Ambiente y Energía con la vallisoletana María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería, ahora en manos de Vox.

De este modo, el abulense Joaquín Antonio Pino (Vox) asume la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid de partido de Abascal, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Con esta composición del Gobierno la presencia femenina la incorporan los 'populares' que son quienes suman cuatro mujeres al Gobierno, mientras que Vox ha optado por tres perfiles masculinos para sus tres consejerías.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aurora Beltrán recoge en Navarra el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026

Infobae

El calor se afianza este sábado con 23 capitales por encima de los 32 grados

Infobae

El argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador el Elche

Infobae

Ryan Mendes, la espera más larga del niño que soñaba con el Brasil de Ronaldo

Infobae

La oficialidad del catalán en la UE se le atasca al Gobierno: un año en blanco ante la falta de avances

La oficialidad del catalán en la UE se le atasca al Gobierno: un año en blanco ante la falta de avances
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

ECONOMÍA

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

El PSOE denuncia una persecución judicial “para que el Gobierno caiga antes del verano”

El sector del limón, en alerta por un virus sin cura que obliga a arrancar y quemar los árboles infectados

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

DEPORTES

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron las botas y demás material de equipamiento

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad