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Zaragoza reúne la próxima semana a los presidentes de 16 Tribunales Superiores de Justicia

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Zaragoza, 12 jun (EFE).- Zaragoza será escenario entre el 16 y el 18 de junio de las XXI Jornadas Nacionales de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), un encuentro que reunirá a responsables judiciales de 16 comunidades autónomas para analizar la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y otros retos organizativos del sistema judicial.

La cita coincidirá además con la celebración, el 18 de junio, de un pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), al que asistirán 19 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces junto a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. La única vocal que no acudirá presencialmente participará por videoconferencia.

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El encuentro estará organizado por el TSJA y tendrá como anfitrión a su presidente, Juan José Carbonero Redondo.

Durante las jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con el marco regulatorio de los Tribunales de Instancia, los recursos humanos, los medios materiales y los sistemas informáticos necesarios para su desarrollo.

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Los participantes analizarán la situación de cada territorio, los posibles riesgos derivados de la implantación de este nuevo modelo organizativo y las medidas necesarias para garantizar una puesta en marcha ordenada.

La inauguración tendrá lugar el 16 de junio en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA y el acto estará presidido por los vocales del CGPJ Gema Espinosa Conde y José María Fernández Seijo, coordinadores de las jornadas, junto al presidente del TSJA.

También asistirán los vocales territoriales de Aragón del CGPJ, José Carlos Orga Larrés y Argelia Queralt Jiménez, además del vocal Carlos Hugo Preciado Domenech.

Paralelamente a las sesiones de trabajo, los presidentes de los tribunales superiores y los vocales del CGPJ mantendrán encuentros institucionales con representantes del Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La clausura de las jornadas, el 18 de junio, estará presidida por Isabel Perelló con la asistencia, entre otras autoridades, del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero. EFE

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