Técnicos de Hacienda dicen que Zapatero puede hacer una declaración y pagar unos 530.000 euros para evitar delito fiscal

El portavoz del Sindicato de de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha avisado este viernes de que el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, podría evitar ser encausado por delito fiscal por las joyas tasadas en 1,3 millones de euros que encontró lo Unidad Civil Operativa (UCO) en su caja fuerte, si hace una declaración extemporánea, por la que tendría que pagar 536.012 euros más intereses.

Así lo ha dicho el experto en una entrevista con Europa Press en la que también ha matizado que si las piezas se tratan de un regalo recibido antes del 12 de mayo de 2021 "ni siquiera es necesario hacer ninguna valoración", mientras que, si se trata de una herencia, el presunto delito habría prescrito si el fallecido de quien proceden las joyas murió antes de 12 de diciembre de 2020.

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Dicho esto, ha explicado que, dados los tipos impositivos a regalos o sucesiones que hay en la Comunidad de Madrid --de entre el 7 y 35 por ciento--, el expresidente tendrá que pagar, si todavía no lo ha hecho, alrededor de unos 530.000 euros de cuota además de los intereses, basándose en la tasación oficial que estima las piezas en 1,3 millones de euros, si decide hacer la declaración tardía.

De resolver la situación antes de declarar en el marco del 'caso Plus Ultra' frente al juez José Luis Calama los días 17 y 18 de junio, Zapatero podría "evitar que el magistrado le pueda imputar un delito, le pueda investigar o le pueda encausar por un presunto delito contra la hacienda pública", según ha explicado Mollinedo.

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PODRÍA NEGOCIAR CON HACIENDA, COMO MESSI

Si, de lo contrario, el socialista ni justifica la procedencia de las joyas ni demuestra que éstas ya eran suyas desde, por lo menos, cinco años antes de que la UCO las encuetre en su despacho, puede "tener la certeza segura" de un encausamiento con una posible multa de la mitad de la cuota del material no declarado, es decir, de unos 200.000 euros y a una condena de entre uno y cinco años de prisión, además de la cuota y sus intereses de demora. Esto último sumaría más de 700.000 euros.

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Respecto a esto último, el técnico de Hacienda recuerda que en casos de delito fiscal, como los de los de los futbolistas Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, las penas se han limitado al mínimo, un año, e incluso se han reducido a uno o dos trimestres tras haber llegado a acuerdos económicos con el ministerio que ahora dirige Arcadi España.

Asimismo, ha detallado que, para justificar que las joyas eran suyas desde antes del 12 mayo del año de 2021, Zapatero tendrá que mostrar fotografías de que "algún familiar la lucía con esa fecha" o los certificados de autenticidad.

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DEMOSTRAR CÓMO LLEGARON A SU CAJA FUERTE

Sea como fuera, tendría que demostrar cómo han llegado a su caja fuerte si los regalos se hicieron fuera de la Unión Aduanera de la UE para evitar ser condenado por los delitos de contrabando que, ha detallado el entrevistado, se castigan de la misma manera que los fiscales.

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Finalmente, si no hay prueba alguna de que las joyas fueran suyas antes de que la UCO registrara su casa, tendría que declararlas en el presente curso con su pertinente documentación aduanera y desembolso patrimonial.

EL PSOE ES EL "PERJUDICADO" POR LAS FACTURAS FALSAS

En otro orden de cosas, interpelado por información publicada por 'The Objective' sobre 52 facturas de comidas supuestamente falsas que presentaban el exlíder de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al PSOE para recibir dinero en efectivo, el portavoz de Gestha ha asegurado que "quien ha falseado serían los restaurantes".

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Por ello, ha avisado de que el PSOE sería el "perjudicado porque ha pagado algo que no correspondía pagar", además de que estos hipotéticos delitos de falsedad documental también prescriben pasado un lustro de su ejecución.