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Capitán bosnio recuerda la guerra en Sarajevo y pide que los niños crean en lo imposible

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Zagreb, 12 jun (EFE).- El capitán de la selección de Bosnia-Herzegovina, Edin Dzeko, mandó este viernes una emotiva carta a los niños de su país hablando de su experiencia durante la guerra, cuando él tenía seis años, e invitándoles a que crean en lo imposible con vistas al partido del Mundial que juega hoy ante Canadá.

"Nada es imposible. Ni siquiera llevar a Bosnia y Herzegovina al Mundial", recuerda el delantero del Schalke 04 alemán en ese mensaje, según informa el portal deportivo Sportklub.

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El jugador de 40 años, que ha militado también en el Manchester City, en Inter de Milán o el Fenerbahçe, anima a los niños a querer a su país: "Nosotros tenemos la suerte de ser de Bosnia-Herzegovina".

Bosnia participa por segunda vez en la Copa del Mundo, tras la edición de 2014 en la que el equipo cayó en la fase de grupos.

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En esta ocasión, se mide en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

En su mensaje, Dzeko también recuerda sus experiencia durante la guerra civil bosnia, que empezó cuando él tenía 6 años y que vivió en Sarajevo, una ciudad que estuvo sitiada por las tropas serbias durante todo el conflicto.

"Teníamos miedo todos los días”, recuerda el futbolista en esa carta abierta, en la que explica que era peligroso jugar en la calle debido a los francotiradores que, desde las colinas cercanas, asesinaban a los civiles.

"Juego para los niños y niñas de las calles de Sarajevo. Juego para todas las diferentes culturas y religiones que hacen hermoso a mi país", afirma el delantero, que asegura que fracasarán quien quieren dividir al país, muy afectado aún por las tensiones étnicas entre musulmanes, croatas y serbios. EFE

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