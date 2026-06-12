Capitán bosnio recuerda la guerra en Sarajevo y pide que los niños crean en lo imposible

Zagreb, 12 jun (EFE).- El capitán de la selección de Bosnia-Herzegovina, Edin Dzeko, mandó este viernes una emotiva carta a los niños de su país hablando de su experiencia durante la guerra, cuando él tenía seis años, e invitándoles a que crean en lo imposible con vistas al partido del Mundial que juega hoy ante Canadá.

"Nada es imposible. Ni siquiera llevar a Bosnia y Herzegovina al Mundial", recuerda el delantero del Schalke 04 alemán en ese mensaje, según informa el portal deportivo Sportklub.

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El jugador de 40 años, que ha militado también en el Manchester City, en Inter de Milán o el Fenerbahçe, anima a los niños a querer a su país: "Nosotros tenemos la suerte de ser de Bosnia-Herzegovina".

Bosnia participa por segunda vez en la Copa del Mundo, tras la edición de 2014 en la que el equipo cayó en la fase de grupos.

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En esta ocasión, se mide en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

En su mensaje, Dzeko también recuerda sus experiencia durante la guerra civil bosnia, que empezó cuando él tenía 6 años y que vivió en Sarajevo, una ciudad que estuvo sitiada por las tropas serbias durante todo el conflicto.

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"Teníamos miedo todos los días”, recuerda el futbolista en esa carta abierta, en la que explica que era peligroso jugar en la calle debido a los francotiradores que, desde las colinas cercanas, asesinaban a los civiles.

"Juego para los niños y niñas de las calles de Sarajevo. Juego para todas las diferentes culturas y religiones que hacen hermoso a mi país", afirma el delantero, que asegura que fracasarán quien quieren dividir al país, muy afectado aún por las tensiones étnicas entre musulmanes, croatas y serbios. EFE

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