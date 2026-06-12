El mediocampista boliviano Miguelito renueva con el Santos hasta mediados de 2029

São Paulo (Brasil), 12 jun (EFE).- El Santos anunció este viernes la renovación del mediocampista ofensivo Miguelito, con un contrato que lo compromete con el club hasta el 31 de mayo de 2029.

El jugador boliviano, considerado uno de los grandes talentos de las categorías juveniles del club que formó a Neymar, tenía un vínculo vigente con el Santos que expiraba en abril del 2027.

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Lanzado al primer equipo en 2022, ganó regularidad bajo la dirección técnica de Cuca, hasta transformarse en parte del once titular durante los últimos partidos del Campeonato Brasileño antes de viajar a representar al equipo nacional boliviano en la Copa del Mundo.

Desde su debut hace cuatro años en el combinado nacional, Miguelito se ha consolidado como una de las figuras principales, acumulando nueve goles en 32 partidos, siete de ellos en las eliminatorias mundialistas.

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Nacido en 2004 en Santa Cruz de la Sierra, Miguel Ángel Terceros Acuña llegó a las categorías inferiores del Santos en 2018, con solo 14 años.

"¡Un orgullo enorme vestir esta camiseta! Llegué aquí muy joven y solo tengo que agradecer todo el cariño y cuidado que el club tuvo conmigo durante todos estos años. Estoy muy feliz de estar evolucionando y creciendo en los últimos partidos. El Santos FC es parte de mi historia y ahora, con el contrato renovado, espero retribuir ese cariño en el campo", declaró, según el comunicado divulgado por el club.

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En lo que va de la temporada, Miguelito registra cinco participaciones en goles en los 20 partidos disputados con la camiseta del Peixe.

Según el club, la extensión del contrato de Miguelito forma parte de una "política institucional" para "valorar" a los jugadores formados en casa.

En el último año, el club de 'o Rei' Pelé ha extendido los contratos de otros jugadores de la cantera como Gabriel Bontempo y Robinho Jr, entre otros. EFE

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