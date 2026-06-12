Espana agencias

El mediocampista boliviano Miguelito renueva con el Santos hasta mediados de 2029

Guardar
Google icon

São Paulo (Brasil), 12 jun (EFE).- El Santos anunció este viernes la renovación del mediocampista ofensivo Miguelito, con un contrato que lo compromete con el club hasta el 31 de mayo de 2029.

El jugador boliviano, considerado uno de los grandes talentos de las categorías juveniles del club que formó a Neymar, tenía un vínculo vigente con el Santos que expiraba en abril del 2027.

PUBLICIDAD

Lanzado al primer equipo en 2022, ganó regularidad bajo la dirección técnica de Cuca, hasta transformarse en parte del once titular durante los últimos partidos del Campeonato Brasileño antes de viajar a representar al equipo nacional boliviano en la Copa del Mundo.

Desde su debut hace cuatro años en el combinado nacional, Miguelito se ha consolidado como una de las figuras principales, acumulando nueve goles en 32 partidos, siete de ellos en las eliminatorias mundialistas.

PUBLICIDAD

Nacido en 2004 en Santa Cruz de la Sierra, Miguel Ángel Terceros Acuña llegó a las categorías inferiores del Santos en 2018, con solo 14 años.

"¡Un orgullo enorme vestir esta camiseta! Llegué aquí muy joven y solo tengo que agradecer todo el cariño y cuidado que el club tuvo conmigo durante todos estos años. Estoy muy feliz de estar evolucionando y creciendo en los últimos partidos. El Santos FC es parte de mi historia y ahora, con el contrato renovado, espero retribuir ese cariño en el campo", declaró, según el comunicado divulgado por el club.

En lo que va de la temporada, Miguelito registra cinco participaciones en goles en los 20 partidos disputados con la camiseta del Peixe.

Según el club, la extensión del contrato de Miguelito forma parte de una "política institucional" para "valorar" a los jugadores formados en casa.

En el último año, el club de 'o Rei' Pelé ha extendido los contratos de otros jugadores de la cantera como Gabriel Bontempo y Robinho Jr, entre otros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tarragona acoge el rodaje de una superproducción de Sam Mendes sobre los Beatles

Infobae

Instagram y Facebook experimentan fallos en España

Infobae

Piden a la Comunidad de Madrid medidas para evitar el "maltrato" en casas de acogida

Infobae

La Eurocopa crece a 32 equipos; Tenerife obtiene licencia de cinco años y Manresa continúa

Infobae

Feijóo participa este sábado en la romería de O Pino (A Coruña), en la que el PP espera al menos a 4.000 asistentes

Feijóo participa este sábado en la romería de O Pino (A Coruña), en la que el PP espera al menos a 4.000 asistentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Courtois: “Con Mourinho tuve roces, era su manera de provocarme”

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo