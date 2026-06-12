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España retoma la Pro Liga con doble duelo ante Pakistán y Bélgica

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- La selección española de hockey hierba reanudará el próximo día 14 la Pro Liga, con un doble duelo frente a Pakistán y Bélgica en la localidad belga de Wavre, que se prolongará hasta el domingo 21.

El equipo que dirige el argentino Max Caldas se medirá a Pakistán el día 14, jugará contra Bélgica el día 16, y cerrará los compromisos de la semana que viene con otro encuentro con los pakistaníes el sábado 20 y un nuevo duelo el domingo 21 con los belgas, que lideran la clasificación después de ocho encuentros.

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España es séptima tras haber sumado una victoria, un empate y seis derrotas y, después de estos compromisos, afrontará la última ventana de la competición en Berlín frente a Alemania y Argentina, del 23 al 28 de junio.

Serán los últimos choques oficiales antes del Mundial de Bélgica y Países Bajos del 15 al 30 de agosto, para el que España se clasificó directamente al acabar tercera en la Pro Liga de la temporada pasada.

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En categoría femenina, la Pro Liga se reanudará también la semana que viene para la selección española que dirige Carlos García Cuenca en Rotterdam, con un doble enfrentamiento del 17 al 21 de junio.

Sus rivales serán Países Bajos, que encabeza la tabla, e Irlanda, selección a la que aventaja en 8 puntos y a la que también se enfrentará en Mundial en la fase de grupos.

Las españolas, quintas con 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas, cerrarán su participación en la Pro Liga de esta temporada en el estadio Lee Valley de Londres, que acogió la competición olímpica de 2012, frente a Argentina e Inglaterra, del 23 al 27 de junio. EFE

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