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La frontera de Melilla incorpora asistencia sanitaria y social para el Paso del Estrecho

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 Melilla, 12 jun (EFE).- La frontera terrestre entre España y Marruecos en Melilla incorporará en la Operación Paso del Estrecho (OPE 2026), que empieza oficialmente el próximo lunes, un nuevo servicio de asistencia sanitaria y social para atender a los miles de viajeros que se prevé que cruzarán por este paso fronterizo.

Esta es una de las principales novedades del dispositivo de la OPE 2026, además del sistema automatizado de entradas y salidas, conocido como frontera inteligente, y está previsto que se mantenga hasta el mes de diciembre, más allá de la duración del operativo estival, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

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El nuevo servicio permitirá una primera valoración sanitaria y facilitar una respuesta más ágil y coordinada ante cualquier incidencia, manteniendo en todo momento la coordinación con el Centro Coordinador de Urgencias 061 para facilitar la movilización del recurso asistencial más adecuado cuando resulte necesario.

Además, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación mediante la recopilación periódica de datos estadísticos que permitan analizar el funcionamiento del proyecto piloto y estudiar posibles mejoras futuras.

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Este servicio estará integrado por dos profesionales de enfermería y cuatro Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que prestarán servicio en turnos distribuidos entre las 08:00 y las 22:00 horas de lunes a viernes.

Asimismo, contará con trabajadores sociales e integradores sociales encargados de desarrollar labores de orientación, información y acompañamiento a los viajeros.

La experiencia acumulada durante las distintas ediciones de la Operación Paso del Estrecho ha puesto de manifiesto que una parte importante de las incidencias sanitarias se producen en el entorno fronterizo, especialmente durante episodios de altas temperaturas, tiempos prolongados de espera o elevada concentración de personas y vehículos.

El nuevo dispositivo permanecerá operativo durante toda la Operación Paso del Estrecho y continuará prestando servicio, inicialmente, hasta diciembre de 2026, periodo durante el cual se evaluará su funcionamiento y utilidad.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha visitado este viernes las instalaciones de la frontera donde prestará servicio el personal que integrará este dispositivo para supervisar los espacios habilitados y coordinar los últimos aspectos operativos antes de su entrada en funcionamiento.

Ha destacado que esta iniciativa responde a la necesidad de seguir mejorando la atención que se presta a las miles de personas que transitan cada año por la frontera de Melilla, ofreciéndoles “una respuesta más completa, cercana y humana ante cualquier situación que pueda producirse”. EFE

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