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Casi 19 millones, el 40% de los españoles, han visto en televisión los especiales del papa

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Madrid, 12 jun (EFE).- Casi 19 millones de personas han visto en algún momento en lineal o diferido las retransmisiones especiales que se han emitido con motivo de la visita del papa, es decir el 39,6 % de la población en España ha seguido en algún instante una de las coberturas informando de los actos y acontecimientos protagonizados por León XIV.

De los 18,8 millones de espectadores que han contactado al menos un minuto (espectadores únicos) con algunas de las retransmisiones especiales, catalogadas Fifty5Blue, 14.728.000 dieron al botón de La 1 de TVE.

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A través de Canal 24 horas, 4.167.000 personas siguieron los actos del papa en algún momento; de Trece, 3,6 millones; Antena 3, 1,8 millones; La 2, 1,6 millones; Telecinco, 1.089.000 personas; Telemadrid, 1.033.000; Real Madrid HD, 601.000; TV Canaria, 469.000; 3CatInfo, 352.000; Canal Sur, 346.000; Telemadrid Internacional, 316.000; y A Punt, 228.000 completan las primeras trece cadenas.

 Son los últimos detalles de audiencias facilitados por Barlovento Comunicación, que ha hecho balance de las 282 horas de emisión de los especiales emitidos por 28 cadenas de televisión, que han sido vistas en algún momento por personas, en su mayoría, de entre 45 y 64 años (7,2 millones de personas en esa franja de edad han contactado alguna vez con una retransmisión).

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Después se han situado los espectadores de más de 75 años (3,6 millones) y lo de 65 a 74 años (3,5); más alejados se han colocado los de 25 a 44 años (2,6 millones) y el grupo de 13 a 24 (algo más de un millón).

Estas retransmisiones han sido vistas por más mujeres que hombres: 9,9 millones se han acercado a la tele para ver alguna secuencia del papa frente a 8,9 millones de hombres.

Los andaluces han sido los que han seguido más al papa (3.172.000 espectadores únicos), seguidos por los de Madrid (2,8 millones); Cataluña (2,6), Comunidad Valenciana (2,1); Castilla y León, 1.140.000 y Galicia, con 1.109.000.

Por debajo del millón se han situado el resto de autonomías, aunque Canarias se acerca a la cifra con 907.000 espectadores, y en último lugar, Navarra con 277.000 espectadores.

La 1 es la cadena que encabeza en audiencia las trece emisiones más vistas del papa.

En primer lugar se sitúa la inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y la misa en la basílica, un espectáculo que logró una audiencia media de 1.075.000 personas y una cuota de pantalla del 12,2 %.

La segunda audiencia ha sido la retransmisión de la vigilia del pontífice con los jóvenes el sábado por la noche en Madrid, con una audiencia media de algo más de un millón de personas y un 11,8 % de cuota; mientra que la tercera fue el encuentro del papa en el Movistar Arena con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte (947.000 espectadores y 10,9 %).

Las otras emisiones más vistas han sido la ofrenda a la Virgen de la Almudena y el encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu (917.000 personas de audiencia media y 11,8 % de cuota); la llegada a Madrid y la visita al Palacio Real, con 828.000 y el 22,3 %, y el rezo en la catedral de Barcelona (820.000 y 14,3 %).

Completan la lista de las diez primeras la retransmisión de la vigilia en el Estadio Olímpico (790.000 de audiencia media y 8,7 % de cuota); la misa en Cibeles (758.000 de audiencia media y 21 %); y la de su visita a un centro de personas sin hogar con 609.000 espectadores y 8,1 %. EFE

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