El internacional Lluis Costa seguirá en el Covirán Granada pese al descenso a Primera FEB

Granada, 12 jun (EFE).- El base internacional español Lluis Costa ha prolongado su contrato con el Covirán Granada pese a descender el equipo desde la Liga Endesa para liderar el proyecto de los andaluces en Primera FEB.

Costa, de 33 años y citado por España en varias convocatorias de la presente temporada, cumplirá así su sexta campaña en el Covirán Granada, dos de ellas en la categoría a la que regresa el equipo y tres en la Liga Endesa.

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El base catalán llegó al Covirán Granada en junio de 2020 y, desde su aterrizaje en el club, se convirtió en una pieza fundamental para el técnico Pablo Pin, liderando al equipo en el ansiado ascenso a la Liga Endesa.

Tras dos campañas en la élite con los granadinos se marchó al La Laguna Tenerife durante una temporada, pero regresó al principio de la pasada a Granada.

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El catalán disputó 71 partidos con el conjunto rojinegro en Primera FEB, categoría en la que ahora volverá a jugar y donde promedió 12’2 puntos, 3’1 rebotes, 3’8 asistencias y 14 de valoración.

“Lluis Costa volverá a poner al servicio del Covirán Granada su calidad y experiencia en una competición en la que cuenta con varios ascensos”, destacó la entidad en un comunicado. EFE

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