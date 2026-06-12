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Suspendido un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna menor en Málaga

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Málaga, 12 jun (EFE).- Un profesor de un instituto de Málaga ha sido suspendido de sus funciones de manera cautelar por una presunta agresión sexual a una alumna menor de edad.

El docente, de 45 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional a principios de este mes de junio y la investigación continúa abierta, según han informado a EFE fuentes policiales.

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A la espera de la resolución que pueda determinarse tras el procedimiento judicial, la Dirección General de Recursos Humanos ha acordado como medida cautelar la suspensión de funciones del citado profesor, han señalado a EFE fuentes de la Consejería.

La denuncia fue presentada por la menor y ya se ha tomado declaración tanto a la denunciante como al profesor investigado, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

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La agresión, según la denuncia de la menor, habría ocurrido en el instituto cuando se quedaban a solas y, tras la detención del docente y su puesta a disposición judicial ha quedado en libertad provisional, según el diario 'Sur', que ha adelantado la noticia. EFE

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