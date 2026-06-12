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Belarra dice, tras su condena por llamar corrupto a García-Castellón, que no la callarán

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Madrid, 12 jun (EFE).- La secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra, condenada a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón por llamarle "corrupto", ha insistido en asegurar que el magistrado "ha protegido a los corruptos del PP" y ha indicado que "no conseguirán" que se calle.

En un mensaje en su cuenta de X, Belarra ha reaccionado así a la sentencia de un juzgado madrileño que ha estimado parcialmente la demanda de García-Castellón y considera que las manifestaciones que vertió Belarra en esa red social en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

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"Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos. Seguimos.", ha advertido la secretaria general de Podemos.

También el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha garantizado en esta red social que no dejarán "de llamar corruptos a los corruptos por más que lo intenten" y que no les van a callar "ni a amedrentar, ni a domesticar".

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Y ha considerado el portavoz sobre esta sentencia: "otra más de esta 'justicia' que sufrimos. Otra prueba de la 'normalidad democrática'.

También la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que García Castellón "ha protegido al PP y ha hecho guerra sucia contra Podemos". Y ha agregado que espera que el importe de la condena "no se lo gaste en Cartagena de Indias", además de agradecer a Belarra el "ser valiente": "Nos castigan pero no comprarán nuestro silencio", recalca.

Además de la indemnización, la sentencia obliga a Belarra a difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.

García-Castellón alegaba en su demanda que Belarra vulneró su derecho al honor al publicar en 2024 dos mensajes en la red social X, con motivo de su jubilación, en los que se refería a él como "este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España" y que él "continúa la guerra sucia judicial contra Podemos".

La sentencia considera que aquellas manifestaciones constituyen "la atribución directa al demandante de la condición de delincuente y corrupto, lo que para cualquier ciudadano, al margen de su profesión, constituye la imputación más grave que puede hacerse, solo graduable en función del delito de que se trate", dice la sentencia.

cn/bal

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