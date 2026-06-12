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El fenómeno El Niño ya está en marcha y Aemet sigue su avance de cara al otoño en España

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Madrid, 12 jun (EFE).- El fenómeno de El Niño "ya está en marcha", según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta de X, donde explica que aunque "no hay una correlación clara" entre este y el tiempo en España en "episodios muy fuertes" puede favorecer otoños o comienzos de invierno más lluviosos de lo normal.

Desde la Aemet han señalado que El Niño tiene consecuencias globales, así, por ejemplo, en algunas zonas provoca olas de calor y sequías; en otras, lluvias torrenciales e inundaciones y añade unas décimas al calentamiento global antropogénico, por lo que es "probable" que 2026 se sitúe como uno de los años más cálidos desde que hay registros.

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En los próximos meses -han recordado desde la Agencia de Meteorología- distintas regiones del planeta se enfrentarán a los impactos asociados a este fenómeno, mientras que en zonas donde no afecta de manera tan directa, la energía extra de atmósfera y océanos más cálidos podría traducirse en "fenómenos adversos potencialmente más intensos".

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, se calientan más de lo normal durante varios meses.

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Ese calentamiento altera la circulación atmosférica y puede cambiar el clima en muchas partes del mundo. EFE

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