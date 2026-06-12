Detenidos cinco atracadores cuando intentaban asaltar una joyería en Barcelona

Barcelona, 12 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a cinco presuntos atracadores cuando intentaban asaltar una joyería cerca de la plaza Artós del barrio barcelonés de Sarrià, han informado fuentes policiales.

El intento de atraco ha tenido lugar a las 11 horas en un establecimiento situado en el pasaje Senillosa de la capital catalana, pero ha sido frustrado por la intervención de la policía.

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Los Mossos d'Esquadra han detenido "in fraganti" a cinco de los supuestos implicados en el golpe, cuando estaban tratando de perpetrar el atraco.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la diligencias relacionadas con el atraco frustrado. EFE