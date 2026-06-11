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Un proyecto europeo revela que una de cada tres lesbianas percibe discriminación sanitaria

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Barcelona, 11 jun (EFE).- El proyecto europeo L-HEALTH ha revelado que una de cada tres lesbianas ha percibido discriminación por su orientación sexual en la atención primaria y casi el 40 % de ellas no se siente cómoda compartiendo su preferencia sexual con los profesionales de salud.

El estudio, presentado este jueves en Barcelona, ha sido coordinado por el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol), un centro de referencia en Cataluña enfocado en  la investigación clínica y epidemiológica en el primer nivel asistencial.

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El proyecto, que ha sido financiado por la Comisión Europea, ha analizado las desigualdades sanitarias que afectan a este colectivo mediante una investigación pionera con 849 participantes.

Las conclusiones destacan que el "supuesto de heterosexualidad" y la falta de formación específica del personal sanitario generan una barrera que debilita la relación de confianza clínica.

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En declaraciones a EFE, la investigadora del IDIAPJGol y líder del proyecto L-HEALTH, Anna Ponjoan, ha destacado que el objetivo central del proyecto ha sido diseñar una formación de ocho horas para profesionales que permita "deconstruir estereotipos y roles de género".

Según Ponjoan, el proyecto entra ahora en una fase de expansión, y ya existen contactos con el Instituto Catalán de la Salud (ICS) para implementar este modelo en los centros de atención primaria de Cataluña.

La investigación revela una carencia de competencias entre los profesionales para abordar la diversidad sexual, lo que a menudo deriva en prejuicios en la consulta sobre el cuerpo o las prácticas sexuales de las lesbianas.

El equipo del proyecto L-HEALTH ha subrayado que estas inquietudes tienen un impacto directo en la salud mental y la salud sexual de las usuarias.

Para revertir esta situación, se han presentado durante el acto dos guías de recomendaciones: una dirigida a la práctica clínica y otra orientada a gestores políticos para reducir la invisibilización del colectivo en el sistema público.

Los responsables de la investigación han comentado también que la mejora de la atención no solo depende de la voluntad individual, sino de cambios estructurales en los protocolos y formularios oficiales.

En este sentido, han expuesto que actualmente las solicitudes oficiales no permiten registrar de forma adecuada la orientación sexual de las pacientes. EFE

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