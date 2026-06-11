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Último 'Hoy por hoy' de Barceló: "Soy la página de la izquierda y toca la de la derecha"

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Madrid, 11 jun (EFE).- Àngels Barceló ha anunciado en los últimos minutos del 'Hoy por hoy' de este jueves en la Cadena SER que este ha sido el último programa que ha presentado tras acordar "con la casa" su salida: "Pasamos página, yo ya soy la de la izquierda y toca completar la de la derecha".

"Este es el último 'Hoy por hoy' que hago. Se acabó, alegraros por mí, lo he acordado con la casa y con su complicidad y lo dejo aquí porque se ha de empezar a trabajar en lo que viene", ha justificado en el inicio de esa despedida que ha llegado por sorpresa.

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La propia periodista catalana ha recordado que han sido 7 los años que ha estado al frente de uno de los programas más importantes de la emisora, que deja, ha subrayado, "en lo mejor de la audiencia" gracias a su equipo, con especial mención para su subdirector, José Luis Sastre.

"Que vengan a perseguirnos con los datos históricos", ha señalado, tras agradecer también "la complicidad de los oyentes". "Sin ellos no podríamos haberlo hecho y nos han dado la fuerza para levantarnos cada mañana, para ver dónde íbamos. Hemos tenido siempre el compromiso con ustedes de contarles la verdad, ser rigurosos y hacérselo pasar bien", ha añadido.

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Tras dar las gracias asimismo por las "muchas muestras de cariño" que ha recibido desde que se anunció su salida, ha comparado el sentimiento de esta marcha con el de una ruptura amorosa. "Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado al final del todo se pasa un duelo, pero luego la gente es capaz de volver a enamorarse. Yo no me desenamoraré de la radio", ha dicho.

Barceló ha comentado por último sus planes más inmediatos: "Os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca, que de momento es poner los pies en remojo, beber mucha pomada y pasármelo muy bien también, sin dejar de perder de vista la información y a vosotros".

Barceló (Barcelona, 1963) ha conducido las mañanas de la Ser desde 2019 y ha mantenido el liderazgo de este programa. El pasado 22 de mayo, sin embargo, comunicó a la cadena que no continuaría la próxima temporada. Su sustituto, según se anunció días después, será Aimar Bretos, quien hasta ahora conducía 'Hora 25' en la misma cadena. EFE

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