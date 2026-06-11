Solo un 2,9 % de los españoles piensa cambiar sus vacaciones para ver el eclipse de sol

Madrid, 11 jun (EFE).- Una muy amplia mayoría de españoles (el 72,3 por ciento) sabe que se va a producir un eclipse de sol el próximo 12 de agosto y que va a ser visible en su fase de totalidad desde algunos lugares de España, pero muy pocos (el 2,9 por ciento) va a cambiar sus planes de vacaciones durante esa semana para poder verlo.

El último barómetro del CIS, que se ha publicado hoy, ha incluido varias preguntas relacionadas con el eclipse del próximo 12 de agosto -primero de un trío de eclipses que se sucederán también en 2027 y en 2028- y refleja de momento un equilibrio entre los que aseguran con rotundidad que no verán el fenómeno astronómico y los que, al contrario, manifiestan con total seguridad que sí lo presenciarán.

PUBLICIDAD

Mayoritariamente (un 60 por ciento) de los encuestados señalan que ese día estarán en su residencia habitual o en su lugar usual de vacaciones (el 16,8 por ciento), y entre quienes han expresado su intención de verlo un 65,9 por ciento han señalado que todavía no han elegido el lugar desde el que lo harán, frente a un 32,1 que sí han elegido ya esa ubicación, y los números reflejan que lo harán desde su residencia habitual (el 54,1 por ciento) o desde la de vacaciones (el 20,4 por ciento).

Entre quienes han decidido presenciarlo y han decidido que lo harán desde una localidad diferente a la de su residencia durante esa semana (un porcentaje muy bajo de españoles), son más los que harán un viaje al lugar donde verán el eclipse y aprovecharán para pasar varios días en el mismo sitio (un 33,5 por ciento) y los que harán un viaje de ida y vuelta por la tarde para verlo (el 28,6).

PUBLICIDAD

Y el vehículo privado será el medio de transporte elegido para realizar el desplazamiento para verlo entre quienes ya han decidido presenciarlo en una localidad diferente a la localidad de residencia habitual, seguido por el autobús público (un 7,1 por ciento) y en menor medida de autobuses privados con excursiones organizadas para verlo.

En España, el último eclipse anular visible sucedió en 2005 y el último eclipse total se remonta a 1959 (y sólo desde Canarias), y en la península no se ha visto un eclipse total de Sol desde el año 1912.

PUBLICIDAD

Esta 'sequía' va a terminar porque el próximo 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo; el 2 de agosto de 2027 se repetirá el mismo evento; y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular. EFE