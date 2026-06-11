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Óscar López señala que "hay jueces que prevarican" y advierte: "La Justicia no gobierna, gobierna el Gobierno"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que "hay jueces que prevarican" y ha advertido que "la Justicia no gobierna", sino que lo hace el Gobierno, que "actúa siempre contra la corrupción" pero no se dejará "atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

Así se ha pronunciado a última hora de este miércoles el ministro en un acto del diario 'Publico', en el que coincidió con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Éste último acudió al acto al ser premiado con el Premio a Personaje del Año.

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En este contexto, López ha afirmado que, para que le "entiendan" "algunos" en el Tribunal Supremo, según sus palabras, "hay jueces que prevarican". "Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda", ha ironizado, en referencia a la sentencia del Alto Tribunal que condenó a García Ortiz.

Así, el ministro ha defendido "la separación de poderes", haciendo hincapié en que "el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la justicia hace justicia" pero también el cuarto poder, que es la prensa, "controla también" el poder.

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"Desde luego que sí. Pero la justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos", ha subrayado López, que ha reconocido que lo peor que hay en política, especialmente desde la visión de la izquierda, es la corrupción y ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "actúa siempre contra la corrupción".

"Pero tampoco hay nada peor que dejarse avasallar cuando no hay corrupción", ha avisado, para añadir después que el Gobierno "no se va a dejar avasallar, ni se va a dejar atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

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