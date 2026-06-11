Herido grave un conductor de ambulancias tras una agresión múltiple en Guadix (Granada)

Granada, 11 jun (EFE).- Un conductor de ambulancias ha sufrido graves lesiones en la cara y el cráneo por las que fue trasladado a un centro de salud tras ser agredido por un grupo de personas este miércoles en Guadix (Granada).

Según ha informado este jueves CCOO, la agresión tuvo lugar cuando un técnico de emergencias sanitarias, en el Servicio Programado de recogida de Pacientes, iba a recoger a una menor en el barrio la Cañada de Gracia en Guadix para trasladarla al Hospital Materno Infantil de Málaga.

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En el trayecto de ida para recoger a la paciente, el conductor se encontró la calle cortada por varios hombres que le expresaron que no podía por allí con la ambulancia.

El técnico dio la vuelta, hizo un recorrido alternativo, y cuando llegó al domicilio y manifestó a los familiares de la niña lo ocurrido, se dirigieron al lugar de los hechos.

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Allí, el padre de la menor se dirigió a hablar con los agresores y, en ese momento, estos comenzaron a agredir al conductor, que permanecía en el interior vehículo.

Debido a la gravedad de las heridas, trasladaron a la víctima al centro de salud de Guadix donde ha requerido, entre otras curas, puntos de sutura.

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Granada ha manifestado su apoyo al trabajador agredido y su absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión. EFE