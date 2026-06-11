Espana agencias

Herido grave un conductor de ambulancias tras una agresión múltiple en Guadix (Granada)

Guardar
Google icon

Granada, 11 jun (EFE).- Un conductor de ambulancias ha sufrido graves lesiones en la cara y el cráneo por las que fue trasladado a un centro de salud tras ser agredido por un grupo de personas este miércoles en Guadix (Granada).

Según ha informado este jueves CCOO, la agresión tuvo lugar cuando un técnico de emergencias sanitarias, en el Servicio Programado de recogida de Pacientes, iba a recoger a una menor en el barrio la Cañada de Gracia en Guadix para trasladarla al Hospital Materno Infantil de Málaga.

PUBLICIDAD

En el trayecto de ida para recoger a la paciente, el conductor se encontró la calle cortada por varios hombres que le expresaron que no podía por allí con la ambulancia.

El técnico dio la vuelta, hizo un recorrido alternativo, y cuando llegó al domicilio y manifestó a los familiares de la niña lo ocurrido, se dirigieron al lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

Allí, el padre de la menor se dirigió a hablar con los agresores y, en ese momento, estos comenzaron a agredir al conductor, que permanecía en el interior vehículo.

Debido a la gravedad de las heridas, trasladaron a la víctima al centro de salud de Guadix donde ha requerido, entre otras curas, puntos de sutura.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Granada ha manifestado su apoyo al trabajador agredido y su absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP registra en el Senado una batería de preguntas sobre "crimen organizado" en Cataluña

El PP registra en el Senado una batería de preguntas sobre "crimen organizado" en Cataluña

España, en el grupo A2 del Preeuropeo femenino sub-19 con Gales, Italia e Israel

Infobae

Liceo-Igualada, la tradición frente a la ilusión por el título de la OK Liga

Infobae

Serena Williams se despide de Queens por la lesión de Mboko

Infobae

La FIDE suspende de forma temporal a Rusia como miembro pero sin afectar a los jugadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

ECONOMÍA

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

El aburrimiento cuesta más a las empresas que el estrés: 4 de cada 10 trabajadores españoles sienten que su trabajo no importa

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

DEPORTES

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después