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Hallado un cadáver en una zona ajardinada de Pamplona con signos de muerte violenta

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Pamplona, 11 jun (EFE).- Un hombre ha sido hallado muerto este jueves en una zona ajardinada de Pamplona, en la calle Remiro de Goñi, con signos de muerte violenta, ha confirmado a EFE la Policía Nacional.

El cuerpo presenta "signos de violencia", según han apuntado fuentes de la investigación, que no han facilitado más detalles al respecto por el momento.

Una mujer que paseaba con su perro ha sido la que ha localizado el cadáver hacia las 16:20 horas junto a los ascensores ubicados en el límite entre Pamplona y Barañáin.

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Tras recibir el aviso del hallazgo, hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional, de Policía Judicial y Científica, y de Policía Municipal de Pamplona, que han acordonado la zona, muy transitada por personas que acuden a pasear por allí, al tratarse de un espacio arbolado.

Asimismo ha acudido la jueza que ha ordenado el levantamiento del cadáver, que hacia las 18:45 horas sido trasladado en un furgón al Instituto de Medicina Legal para su autopsia. En ese momento se ha quitado el cordón policial y la zona ha vuelto a quedar transitable. EFE

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(foto)(video)

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