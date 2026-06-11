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Elche cancela el concierto del cantante Beret tras ser detenido por una agresión sexual

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Elche (Alicante), 11 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Elche ha acordado cancelar una actuación del cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret el próximo verano a raíz de que haya sido detenido como presunto autor de una agresión sexual en Sevilla durante el pasado mes de abril.

En un comunicado, el consistorio ilicitano ha señalado que el concierto de Beret estaba previsto para el 10 de agosto dentro del ciclo 'Nits de Festa' y que ya se trabaja con la productora adjudicataria para sustituir la actuación.

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Un juez de Sevilla ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional de Beret (Sevilla, 1996) y le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses. EFE

mjs/ams/fp

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