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El día 1 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 11 jun (EFE).-

1 - México-Sudáfrica, el inicio del Mundial más grande

Nunca tantas selecciones se enfrentaron en la fase final de una Copa del Mundo. 48 equipos y 104 partidos transforman esta edición en el Mundial más grande jamás visto, cuyo comienzo será este jueves con el choque inaugural entre México y Sudáfrica. La primera está invicta en sus últimos siete estrenos en el torneo. La segunda no ha ganado ninguno de sus primeros duelos en sus tres participaciones precedentes. El estadio Azteca ya albergó las finales y los partidos inaugurales de los Mundiales de 1970 y 1986.

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2 - Julián Alvarez, silencio bajo los focos

Mientras comienza el Mundial 2026, el nombre del mercado hasta ahora es el del delantero argentino Julián Alvarez, con contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y objetivo del Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal. El club rojiblanco, su equipo desde hace dos años cuando cambió el Mánchester City por el Atlético, es tajante: no tiene intención de vender a nadie al atacante, que se mantiene en silencio.

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3 - Kang in Lee entra en juego… en el mercado

El segundo partido de la primera jornada del Mundial 2026 enfrentará a la República Checa y Corea del Sur, con Kang in Lee, el atacante del París Saint-Germain de 25 años, en el escaparate del mercado, pretendido por varios clubes, entre ellos el Atlético de Madrid. Aún tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2028. Es su segundo Mundial. Ya jugó cuatro encuentros en el torneo en Catar en 2022.

4 - Gordon acelera hacia el Mundial

Una asistencia a Declan Rice en el 1-0 y un gol de penalti remarcaron a Anthony Gordon, el último fichaje del Barcelona, como la figura del 3-0 con el que Inglaterra goleó a Costa Rica y completó su preparación para el Mundial. Aunque ha ganado sus dos amistosos, no convence del todo el equipo de Thomas Tuchel. No lo hizo frente a Nueva Zelanda, a la que superó por un único cabezazo de Harry Kane, y tampoco demasiado frente a Costa Rica. Le faltó brillo en ambos encuentros, más allá de las individualidades de Gordon. Inglaterra debuta el 17 de junio ante Croacia

5 - Recuerdos de la estrella de España

El partido que enfrenta a México y Sudáfrica fue el mismo que marcó el comienzo de la edición en el país africano en 2010. Entonces, ambos conjuntos igualaron a uno. Fue el Mundial que proclamó finalmente campeona a la selección española, que entra en juego como una de las más firmes favoritas mientras se prepara en su campo base de Chattanooga, pendiente de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz para el debut del lunes frente a Cabo Verde. EFE

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