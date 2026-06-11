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Comisario europeo Deportes aplaude acuerdo de FIFA y FIFPRO para nuevo sistema traspasos

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Madrid, 11 jun (EFE).- El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el maltés Glenn Micallef, destacó que el diálogo social sea pare de la gobernanza del fútbol mundial, tras el nuevo sistema de traspasos de jugadores de la FIFA, acordado con el sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO)

"Es especialmente alentador ver que los principios del diálogo social sectorial, consolidados desde hace tiempo en Europa, se abren camino en la gobernanza del fútbol mundial. Ahora empieza el verdadero trabajo: cumplir con lo acordado", afirmó.

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Micallef consideró que el nuevo sistema anunciado por la FIFA, después de debatirlo con FIFPRO, los clubes (EFC) y las ligas (WLA), así como la CONMEBOL y la UEFA, es un acuerdo "muy bienvenido", especialmente por la participación del colectivo de futbolistas.

"Así es como se construye la confianza: a través del diálogo social, la responsabilidad y el respeto por los jugadores. Ahora empieza el verdadero trabajo: cumplir con lo acordado", escribió Micallef en redes sociales.

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La FIFA anunció ayer la adopción de un nuevo marco reglamentario para el sistema de traspasos, elaborado teniendo en cuenta las nuevas necesidades del sistema mundial, con especial hincapié en garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de los jugadores y los clubes, y en cumplir plenamente con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del denominado 'caso Diarra'.

Según la FIFA, el reglamento "se ha convertido en un marco colectivo basado en el diálogo social entre los representantes reconocidos de los empleados y los empleadores, con el claro objetivo de convertirse en un convenio laboral colectivo de ámbito internacional, el primero de este tipo en el mundo del deporte".

Entre sus novedades, el reglamento revisado proporciona un marco equilibrado y transparente para las llamadas "cláusulas de indemnización por daños y perjuicios" (o cláusulas penales).

"Las partes pueden predeterminar la indemnización debida por un incumplimiento de contrato, con límites y garantías claros. Para los jugadores que perciben una remuneración anual fija de hasta 150.000 dólares, cualquier acuerdo sobre la compensación económica debe, como mínimo, otorgar al jugador un pago equivalente al valor residual del contrato que fue incumplido, a menos que circunstancias excepcionales justifiquen una cantidad inferior", señala.

También establece un método "equilibrado y transparente para calcular la indemnización por incumplimiento de contrato", con el principio general de que las consecuencias son iguales para clubes y jugadores" y que "la parte que sufra un incumplimiento de contrato tendrá derecho a una indemnización íntegra".

En general siempre se concederá al jugador y al club, como mínimo, una cantidad equivalente al valor residual del contrato que fue incumplido y solo en circunstancias extraordinarias la cuantía de la indemnización concedida podrá ser inferior a ese valor.

"Además de la indemnización, en caso de conducta abusiva, se concederá al jugador o al club el pago de una penalización de hasta seis salarios mensuales", añade el reglamento. EFE

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