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Medallistas olímpicos Yunior y Pinales encabezan púgiles dominicanos van a Colombia

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Santo Domingo, 11 jun (EFE).- Los medallistas olímpicos Yunior Alcántara y Cristian Pinales encabezan el grupo de boxeadores dominicanos que viajará mañana a Bogotá (Colombia), para cumplir con su última base de entrenamientos en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Alcántara, en los 51 kilos, y Pinales, en 80 kilos, resultaron ganadores de medallas de bronce en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024.

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El director del cuerpo técnico de la plantilla, el cubano Armando Hernández, informó que tras cumplir con esta base de entrenamientos de tres semanas, quedarán conformadas las selecciones masculina y femenina que representarán al país en el evento multideportivo regional.

"Estamos trabajando fuerte para estructurar el mejor equipo posible, tanto en masculino como en femenino, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, planteó Hernández, en una nota enviada por la Federación Dominicana de Boxeo.

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Expuso que el grupo que viajará este viernes a Colombia está integrado por 10 hombres y seis mujeres.

La preselección masculina la completan Fredelin De los Santos (57 kilos), Disney Ezequiel Molina y Johan Agüero, en 60 kilos.

Además, Miguel Encarnación (63,5 kilos), Ricardo Cuello (71), Neol Pacheco (70), Patricio Polanco y Daniel Guzmán, en más de 90 kilos.

En femenino participarán Esther Jiménez (54 kilos), la veterana Estefany Almánzar (54), Génesis De la Rosa (57), Katherine Beras (60) y Alamny Pérez (66).

En la edición pasada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, los boxeadores dominicanos obtuvieron nueve medallas, incluidas dos de oro, y se ubicaron en el segundo lugar en la clasificación por países, solo superados por Colombia. EFE

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