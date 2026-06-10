Una mirada a la Generación del 27 y el teatro contemporáneo, ejes de Nave 10 Matadero

Madrid, 10 jun (EFE).- El teatro contemporáneo de María Velasco, José Padilla, Pablo Messiez, Pablo Remón o Sergio Blanco y actores como Javier Cámara, Marta Nieto, Omar Ayuso, María Adánez o Ana Torrent, será junto a una mirada a la Generación del 27 los ejes que vertebran la temporada teatral 2026/2027 en Nave 10 Matadero.

La nueva temporada se articula en torno a una idea central: la esperanza. Un concepto que atraviesa toda la programación y que propone una mirada al teatro como espacio de encuentro, posibilidad e imaginación compartida, según ha explicado durante la presentación este miércoles Luis Luque director artístico de Nave 10 Matadero.

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La programación reunirá trece espectáculos, de los que siete serán estrenos absolutos, además de un estreno en España.

La temporada arrancará el 3 de septiembre con la reposición de 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' de María Velasco, la exitosa historia de amor entre una mujer y un alienígena.

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La primera gran producción llegará con 'Verborrea' (del 1 de octubre al 1 de noviembre), de Pablo Remón, protagonizada por Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé, integrantes de una ficticia banda punk de los años ochenta.

Pablo Messiez dirigirá a Omar Ayuso, Cris blanco y Rebeca Hernández en 'La forma humana' (del 20 de noviembre al 20 de diciembre).

Coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, el año se inicia con '27 Generation Tour' (del 13 al 24 de enero), escrita por Adrián Perea, un viaje teatral que convoca a Lorca, Alberti, María Zambrano, Concha Méndez, entre otros.

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En el mes de febrero será protagonista 'La mujer del tiempo'(del 4 al 28 de febrero), en la que Luis Luque dirige a Ana Torrent, Alejo Sauras e Inma Cuevas, una pieza inquietante, pero cargada de humor.

Le seguirá 'Conversión. Anna Karenina' (del 10 al 28 de marzo), del tándem creativo formado por José Manuel Mora y Carlota Ferrer, que pese a lo que parece está lejos de ser una adaptación de la novela de Tolstói, aunque utiliza el universo de su protagonista.

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Julio Rojas se ha inspirado en 'El lobo estepario'(del 8 al 25 de abril), de Hermann Hesse en 'La criatura', dirigida por Aarón Lobato en la que explora el éxito, la soledad y el deseo en una sociedad obsesionada con el rendimiento y la autoimagen.

Rubén Ochandiano dirige 'Play Strindberg' (del 6 al 30 de mayo). una nueva versión de la célebre pieza, protagonizada por María Adánez y Daniel Grao.

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La temporada culminará con el Proyecto Sergio Blanco con el que Nave 10 Matadero propone al público acercarse a una misma obra desde dos miradas escénicas, dos elencos y dos contextos culturales diferentes.

La primera cita será con 'El síndrome de Stendhal' (del 10 al 27 de junio), dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por Natalia Millán y Ángela Cremonte. Partiendo del célebre trastorno descrito por la psiquiatra Graziella Magherini.

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La segunda producción de 'El síndrome de Stendhal' vendrá de la mano de la Comedia Nacional de Montevideo y será dirigida por el propio Sergio Blanco (del 6 al 11 de julio).

La programación navideña volverá a articularse en torno al ciclo Navidiez, en la que incluye el espectáculo 'Copiar' (26, 27 y 29 de diciembre), el ciclo se completará con el tradicional Concierto Roscón, que este año contará con la actuación de Alice Wonder (3 de enero).

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Durante la presentación, la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado que Nave 10 Matadero reúne esta nueva temporada algunas de las voces "más interesantes de nuestra escena y reivindica el teatro como un lugar para imaginar, reflexionar y encontrarnos con los demás".EFE