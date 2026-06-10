Espana agencias

Prisión provisional para un fugitivo detenido en Mallorca y buscado por las autoridades alemanas por tráfico de drogas

Guardar
Google icon
Imagen ZLZQDDTS5FHKRNTSK43WICF3H4

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para un detenido en Mallorca el pasado martes por una orden europea de detención y entrega solicitada por autoridades alemanas por supuesto tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, las autoridades alemanas emitieron una Orden Europea de Detención contra un hombre que estaba siendo investigado como presunto autor de infracción de la ley federal sobre estupefacientes y por la que tenía prevista una pena máxima de 15 años de prisión.

PUBLICIDAD

La investigación llevada a cabo en el 2023 estaba relacionada con estupefacientes por el suministro a terceros de cantidades considerables de drogas. Al no localizar al investigado se emitió la orden.

El Grupo de Localización de Fugitivos de la Udyco Central en Madrid averiguó que el fugitivo estaba hospedado en unos apartamentos en Cala Rajada, por lo que remitió la orden de detención al Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares.

PUBLICIDAD

Asimismo, el pasado martes, os agentes en Palma lograron localizar al presunto autor y lo detuvieron.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Randi Zuckerberg: "A medida que hagamos más con la IA, ansiaremos lo que no puede hacer"

Infobae

Cataluña cuestiona parte del estatuto marco de Sanidad por el contexto de conflictividad

Infobae

Tolón destaca el "papel estratégico" del atletismo en su reto olímpico hacía Los Ángeles

Infobae

Confirmada la condena a 10 años y medio de cárcel impuesta a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente

Infobae

La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán

La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para reactivar los conciertos en el Bernabéu

La Fiscalía comunica al juez que la mano derecha de Álvaro García Ortiz se reunió dos veces con Jacobo Teijelo y Leire Díez en la primavera de 2025

El balance de seguridad de la visita a Madrid del papa León XIV: un detenido, cinco drones interceptados y cientos de atenciones médicas

ECONOMÍA

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

El Mundial 2026 se juega también en el supermercado: los aficionados gastan hasta un 16% más en comida y bebida para ver los partidos

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

Qué gasta menos en verano: un ventilador de techo o el aire acondicionado

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba