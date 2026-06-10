Prisión provisional para un fugitivo detenido en Mallorca y buscado por las autoridades alemanas por tráfico de drogas

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para un detenido en Mallorca el pasado martes por una orden europea de detención y entrega solicitada por autoridades alemanas por supuesto tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, las autoridades alemanas emitieron una Orden Europea de Detención contra un hombre que estaba siendo investigado como presunto autor de infracción de la ley federal sobre estupefacientes y por la que tenía prevista una pena máxima de 15 años de prisión.

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La investigación llevada a cabo en el 2023 estaba relacionada con estupefacientes por el suministro a terceros de cantidades considerables de drogas. Al no localizar al investigado se emitió la orden.

El Grupo de Localización de Fugitivos de la Udyco Central en Madrid averiguó que el fugitivo estaba hospedado en unos apartamentos en Cala Rajada, por lo que remitió la orden de detención al Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares.

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Asimismo, el pasado martes, os agentes en Palma lograron localizar al presunto autor y lo detuvieron.