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Pradales pide a Sánchez dar la cara ante "el reguero de imputaciones" porque se está en riesgo de descomposición

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El Lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en exigir al presidente Pedro Sánchez que "dé la cara" y afronte, con explicaciones, "el reguero de autos e imputaciones" en las nueve causas abiertas contra el "entorno del PSOE", y ha advertido de que "se entra en riesgo de descomposición". Además, ha instado a que se celebre antes del 31 de julio la comisión bilateral que preside conjuntamente con Sánchez para "dar el paso definitivo" en el cumplimiento del Estatuto, con el traspaso de la Seguridad Social, Puertos, y Seguridad pública y Régimen electoral municipal, y ha asegurado que "no vale con resistir" en el Gobierno.

Pradales, que ha participado en un nuevo encuentro en El Diario Vasco, se ha referido "al presente y al futuro del Autogobierno Vasco", con 2026 como "año clave". En este sentido, ha recordado que el 16 de enero se formalizó el traspaso de cinco nuevas competencias, mientras que el 25 de marzo se suscribieron once acuerdos en materia tributaria y fiscal y el 26 de marzo se cerró el acuerdo político para ocho nuevas materias en la Comisión Bilateral en Moncloa.

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La "próxima estación", según ha destacado, se encuentra en julio de este año, con el objetivo de cerrar las carpetas abiertas de la Agenda Bilateral, "y dar un paso definitivo en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika".

Las grandes materias de negociación se agrupan en tres bloques: Seguridad social, Puertos, y Seguridad pública y Régimen electoral municipal. "Es el momento de la verdad", ha asegurado.

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"EL REGUERO DE AUTOS E IMPUTACIONES"

El Lehendakari ha recordado, en el actual contexto, que "el reguero de informes, autos e imputaciones no ha cesado a lo largo de estos meses", y ha señalado que hace un año, cuando él participaba en el anterior Foro de El Diario Vasco, saltaba el 'caso Cerdán'.

"Hoy estamos pendientes del caso Zapatero' y del "caso Leire". Son acusaciones muy graves, noticias que ahondan en el descrédito de la política, y todos deberíamos ser conscientes de lo que esto significa", ha remarcado.

A su juicio, "la mejor respuesta es actuar con ejemplaridad, transparencia y celeridad". "Gobernar es dar la cara, tomar decisiones, forjar acuerdos y cumplir los compromisos. No valen excusas, el ruido, la crispación y la confrontación política en Madrid, no pueden ser una razón para no gobernar. La inercia o la mera resistencia solo alimentan a quienes cuestionan la legitimación y la capacidad del Gobierno español", ha subrayado.

Imanol Pradales ha advertido de que el Gobierno Vasco está centrado en "avanzar y alcanzar nuevos acuerdos". "No nos vamos a despistar de este objetivo. Trabajaremos día y noche sin levantarnos de la mesa hasta lograr que se cumpla todo lo pactado", ha añadido.

No obstante, ha dicho que, para eso, se necesita que su "contraparte se siente a la mesa con la misma actitud y determinación, sin despistarse". "El pacto obliga y el tiempo apremia. Es necesario trabajar mucho y acordar los contenidos concretos para que la Comisión Bilateral se reúna antes del 31 de julio", ha pedido, para recordar las palabras de San Ignacio: "el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras".

LA LEGISLATURA, EN LOS "MESES DE DESCUENTO"

Tras reiterar que son conscientes de que "la legislatura española está en los meses de descuento", ha dicho que "la cuestión es cómo se afrontan las siguientes semanas y meses", en los que, tal como ha resaltado, Pedro Sánchez debe gobernar y no solo "resistir". "Eso exige afrontar muchos de los casos que estamos conociendo", ha señalado.

En cuanto a la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones, ha reiterado lo que dijo ya hace un año con el 'caso Cerdán': "es importante que se den las explicaciones oportunas, porque la política debe ser ética y debe ser ejemplar; que se haga con honestidad, con celeridad, con transparencia, porque los casos que estamos conociendo son muy graves".

También ha apelado a "la prudencia" con la labor de la Judicatura, y ha vuelto a repetir que el presidente del Gobierno español debe "dar la cara". "Hasta la fecha estamos faltos de explicaciones", ha indicado.

En esta línea, cree que la próxima semana "va a ser muy complicada, después de la tregua papal". "Vamos a ver personas que se van a sentar en el banquillo en los tribunales. Por eso, creo que es muy importante la celeridad, la transparencia y la honestidad que está exigiendo el conjunto de la sociedad", ha apuntado.

En su opinión, también "está en manos" de Pedro Sánchez "dar sentido a lo que resta de esta legislatura" y ha repetido que tiene la prerrogativa de la convocatoria electoral, y "de pulsar el botón", aunque "lo hará cuando entienda que es más oportuno para sus intereses".

"Mientras eso no ocurra, tenemos un Gobierno con el que tenemos que mantener la interlocución y la negociación en aquellas materias y carpetas que tenemos abiertas entre ambas instituciones", ha dicho en referencia al Estatuto de Gernika. Por ello, considera "absolutamente compatible" reclamar elecciones y seguir trabajando para cumplir los acuerdos.

Imanol Pradales ha aclarado que, para que esta legislatura llegue a su fin, "quedan como mucho once meses" y para que culmine tiene que tener "un sentido y un orden" porque se "entra en un riesgo de descomposición de la fase a la que ya se había entrado hace ahora un año" con el 'caso Cerdán'.

Pradales ha dicho que ha mantenido habitualmente interlocución directa con Pedro Sánchez, "y cada vez que ha hecho falta intervenir para desbloquear alguna cuestión", ha intervenido, y han logrado "desbloquear y llegar a acuerdos que eran muy complejos". "Si hiciera falta volver a mantener la interlocución, la mantendría porque, afortunadamente, tenemos la capacidad de hablar directamente y esto también es importante en política", ha apostillado.

LAS NUEVE CAUSAS, UN "HECHO OBJETIVO"

Preguntado por si cree que hay 'lawfare, ha asegurado que son nueve las causas judiciales abiertas en el entorno del PSOE, que es "un hecho objetivo", y se está pendiente de que algunas de ellas "deriven ya en sentencias" y se verá lo que dicen.

El Lehendakari ha mantenido que en el Estado español la Justicia "es el único poder que no está sometido a control", y es "el poder judicial el que controla al propio poder judicial". "Creo que hay que hacer una reflexión política sobre la necesidad de controles y contrapesos que requieren todos los poderes en el Estado, también el judicial", ha remarcado.

VOX

Sobre la posibilidad de apoyar un Gobierno alternativo, Imanol Pradales ha vuelto a rechazar cualquier ecuación en la que esté Vox, que "representa un proyecto político que pretende combatir el autogobierno vasco, las instituciones del autogobierno vasco, nuestra identidad y a propia lengua vasca".

"Si hay algo que genera consenso en esta sociedad, es que debemos defender con uñas y dientes el autogobierno, las instituciones y el desarrollo que durante más de 45 años nos hemos dado todas los vascas y los vascos en este país", ha enfatizado, para señalar que esto al margen de "sus planteamientos en determinadas materias como la migratoria, etcétera" o que en su programa lleve "acabar con el estado de las autonomías e incluso la ilegalización de partidos como el PNV".

"Si Vox está en cualquier ecuación en el Gobierno español, nosotros no podemos estar en esa ecuación, porque somos coherentes con unos determinados principios, valores y una determinada forma de entender la sociedad y también de defender el modelo de país que defendemos", ha manifestado.

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EuropaPress

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