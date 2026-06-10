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Más de 400 efectivos y 25 aeronaves trabajan en incendio de Huelva pendientes del viento

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Huelva, 10 jun (EFE).– Un contingente de 407 profesionales, 99 vehículos y más de 25 medios aéreos trabajan este miércoles en el perímetro afectado por el incendio de declarado el pasado lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva), pendientes de un posible cambio de viento que podría transformar la cola del fuego en la nueva cabeza.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para detallar las líneas estratégicas tras una noche de trabajo "efectivo" pero marcada por la complejidad, lo que obligó a activar la situación operativa de nivel 2 ya incorporar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Ha señalado que hay tres prioridades, situándose la primera en el flanco izquierdo en cola del incendio, ya que en ese punto sopla una viento de componente noroeste sobre una zona con una mezcla de modelos de combustible "muy desfavorables" que alimentan una propagación del fuego intensa.

La principal preocupación, en esta zona, radica en un posible cambio de viento: "Todavía nos quedan las previsiones complejas de lo que puede ser un cambio de viento que modifique totalmente el incendio en el día de hoy", ha advertido el consejero, precisando que este cambio amenazaría con dar la vuelta a la dirección del fuego.

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No obstante, la previsión apunta ahora a que este frente entre "sobre las 14:00 o las 16:00 horas" y no entre las 11:00 y las 12:00 horas como se preveía ayer, lo que -de cumplirse- "podría abrir una ventana de oportunidad" para incidir en la zona antes de su llegada.

Para atajar este riesgo, los técnicos del Plan Infoca ejecutarán de forma inminente maniobras de "fuego técnico" (quemas controladas) y si esta estrategia no resulta suficiente, el Comité de Operaciones ha diseñado un plan de contingencia consistente en el despliegue de cortafuegos químicos mediante seis aviones de carga en tierra.

La segunda prioridad se sitúa en el flanco izquierdo en cabeza, que presenta "una evolución favorable" tras los trabajos nocturnos y que actualmente se mantiene bajo vigilancia por puntos calientes sin frentes de gran intensidad; y la tercera, en el flanco derecho en cabeza - zona sur, en la que las labores se centran en sofocar pequeños saltos de fuego en zonas de interfaz urbana para proteger estructuras e infraestructuras logísticas.

Respecto a la afección a la población, el consejero ha puesto en valor el carácter preventivo de las actuaciones y ha recordado que del total de 378 personas evacuadas desde el inicio del fuego el pasado lunes, 282 ya han podido regresar a sus viviendas.

Por el contrario, 118 vecinos continúan fuera de sus hogares, localizados principalmente en la urbanización Timón del municipio de Gibraleón, en el núcleo diseminado de Venta de los Cazadores y en el entorno de la cantera. La mayoría de los inmuebles afectados corresponden a segundas residencias.

En lo relativo a las comunicaciones, Sanz ha confirmado que la conexión ferroviaria entre Zafra y Huelva se mantiene totalmente suspendida debido a su proximidad con el área afectada.

Aunque el perímetro definitivo está pendiente de la evaluación de drones y helicópteros, el consejero ha certificado que la superficie quemada supera ampliamente las 3.600 hectáreas debido a las fuertes reactivaciones que se registraron ayer por la tarde en zonas interiores que ya se daban por estabilizadas.

Sanz ha insistido en el comportamiento extremo del fuego en sus inicios, donde alcanzó velocidades de propagación «extraordinarias» de hasta 200 hectáreas por hora.

Finalmente, al ser preguntado por las causas del origen de las llamas, el titular de Presidencia ha pedido «prudencia» y ha instado a esperar las conclusiones de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIIF) del Plan Infoca y de la Guardia Civil. EFE

lra/fs/cc

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