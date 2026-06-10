Espana agencias

Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna para las próximas dos temporadas

Guardar
Google icon

Pamplona, 10 jun (EFE).- El exfutbolista Luis Miguel Ramis va a ser el entrenador de Osasuna en las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, según anunció este miércoles el club de fútbol navarro. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Club Atlético Osasuna hasta 2028

Infobae

Audiencia de Murcia confirma que el heredero debe reintegrar los gastos funerarios adelantados por un familiar

Infobae

Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Infobae

Aagesen:proyecto mina de litio de Doade (Galicia) debe cumplir con "garantías ambientales"

Infobae

El árbitro vetado por Estados Unidos es recibido como un héroe a su regreso a Somalia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice, en la cárcel de Brians 1: “Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice, en la cárcel de Brians 1: “Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”

La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

Una mujer de Ávila pierde la apelación para ser reconocida hija de un hombre ya fallecido pese a un testamento que la mencionaba: las pruebas genéticas descartaron el parentesco

Feijóo repasa los “12 sumarios” del PSOE y pide elecciones: “Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción; y si no lo sabía, por incompetente”

Un “traje a medida” para David Sánchez: el tribunal decidirá si el “hermanísimo” del presidente del Gobierno consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por enchufe

ECONOMÍA

Por qué el Gobierno ha elegido Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes en el transporte

Por qué el Gobierno ha elegido Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes en el transporte

El contrato fijo no garantiza un año de trabajo: la reforma laboral dispara el empleo indefinido entre los jóvenes, pero reduce su duración

El castillo d’Orriols, antes restaurante y hotel de lujo: el edificio con once suites y piscina que siempre vuelve al mercado inmobiliario

España, el país de la Unión Europea con más niños pobres: casi uno de cada tres vive bajo el umbral

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de junio

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba