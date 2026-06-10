Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna para las próximas dos temporadas

Pamplona, 10 jun (EFE).- El exfutbolista Luis Miguel Ramis va a ser el entrenador de Osasuna en las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, según anunció este miércoles el club de fútbol navarro. EFE
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