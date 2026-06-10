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Los primeros Eurofighter llegarán a Canarias el 26 junio para sustituir a los F-18

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Madrid, 10 jun (EFE).- Los primeros aviones de combate Eurofighter llegarán previsiblemente el 26 de junio a la base aérea de Gando (Gran Canaria) para iniciar la sustitución progresiva de los F-18 cuya misión es proteger el espacio aéreo del archipiélago canario y que ya han cumplido su vida útil.

El Ejército del Aire y del Espacio ha informado de la llegada de los aviones y ha asegurado que Gando continúa demostrando su capacidad operativa, ya que la transición a Eurofighter supone un importante desafío para el Ala 46.

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Añade que gran parte del personal de la base lleva adiestrándose fuera de la unidad desde abril de 2025 con el fin de adquirir las capacidades necesarias para operar y mantener el nuevo sistema que garantizará la defensa aérea de Canarias durante las próximas décadas.

A pesar de estas circunstancias, el Ala 46 ha logrado mantener "unos niveles de operatividad sobresalientes", de tal forma que en la actualidad seis de las ocho aeronaves F-18 que todavía permanecen en Gando están plenamente operativas, agrega el Ejército del Aire, que asegura que el proceso de transición no afecta a la disponibilidad operativa de la unidad.

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Destaca además el esfuerzo realizado durante estos meses por los hombres y mujeres del Ala 46 para afrontar simultáneamente el sostenimiento de la flota actual de F-18 y la conversión al nuevo sistema, garantizando de manera ininterrumpida la misión permanente de vigilancia y control del espacio aéreo de Canarias las 24 horas del día, los 365 días del año.

La transición al Eurofighter constituye "un hito histórico", subraya. EFE

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