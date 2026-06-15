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La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024

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Madrid, 15 jun (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el PSOE sufragó hasta seis viajes -la mayoría de ida y vuelta- a la exmilitante Leire Díez entre abril y agosto de 2024, el último para reunirse con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría intentado ofrecer un pacto a cambio de información.

Los investigadores han entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que señalan que fue el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán quien "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado" por Díez "se tuviese por autorizado".

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El informe, de 107 páginas, expone, entre otros asuntos, los "nuevos hallazgos" relativos a "los viajes sufragados por la estructura del PSOE" y los pagos efectuados a despachos de abogados y terceras personas, tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE, el pasado 27 de mayo, y la incautación de documentación del partido.

La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y sitúa a Cerdán en un "papel directivo" y a Díez en una "labor de dirección ejecutiva". EFE

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